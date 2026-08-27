1 сентября в Латвии не является выходным: как родителям получить свободный день по закону
Для многих родителей 1 сентября - важный день, особенно если ребенок впервые идет в школу. Однако закон не предусматривает отдельного выходного в День знаний. Тем не менее родители могут воспользоваться другими предусмотренными законом возможностями.
Дополнительный отпуск за ребенка
Согласно 151-й статье Закона о труде, работникам предоставляется оплачиваемый дополнительный отпуск:
- родителям, у которых на попечении находятся трое или более детей в возрасте до 16 лет, или ребенок с инвалидностью до 18 лет, - 3 рабочих дня;
- работникам, чья работа связана с особым риском, - не менее 3 рабочих дней;
- родителям, у которых на попечении находятся менее трех детей в возрасте до 14 лет, - не менее 1 рабочего дня.
Этот день оплачивается так же, как обычный ежегодный отпуск. Право на дополнительный отпуск имеют оба родителя, независимо от того, живет ребенок с одним из них или с обоими, объясняет LVportals.lv.
Чтобы использовать дополнительный отпуск именно 1 сентября, нужно подать работодателю заявление и подтвердить наличие ребенка и статус родителя - например, свидетельством о рождении.
Для госслужащих может действовать отдельное правило
Для работников государственных и муниципальных учреждений внутренние правила, коллективный или трудовой договор могут предусматривать один оплачиваемый выходной в первый учебный день, если ребенок начинает учебу в 1-4-м классе.
При этом такая льгота не отменяет право родителя на дополнительный отпуск за ребенка по Закону о труде. Его можно будет использовать в другое время.
Если дополнительный отпуск уже использован
Еще один вариант - попросить работодателя предоставить день отпуска без сохранения зарплаты. Закон позволяет работодателю предоставить такой отпуск и в других случаях по просьбе работника, даже если конкретная ситуация не указана среди обязательных оснований для его предоставления.
Таким образом, если дополнительный отпуск за ребенка уже использован, родитель может обратиться к работодателю с просьбой предоставить 1 сентября день за свой счет. Однако в этом случае решение остается за работодателем.