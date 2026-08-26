Старый пароль - не значит плохой! Когда его действительно пора менять
Пароль, который не менялся пять лет, не обязательно опасен - гораздо важнее, использовался ли он на других сайтах и не попадал ли в утечки. Проверку стоит начинать с аккаунтов, потеря которых может открыть злоумышленникам доступ ко всей вашей цифровой жизни.
Современные рекомендации по кибербезопасности больше не требуют менять надежные пароли каждые несколько месяцев. Национальный институт стандартов и технологий США указывает, что принудительная периодическая замена не нужна, если нет признаков компрометации. Но если старый пароль повторяется на разных сайтах, проверку лучше не откладывать.
Первой проверяйте почту - это ключ от остальных дверей
Начинать нужно не с забытого форума или интернет-магазина, где вы однажды заказали чехол для телефона. Первым делом проверьте основной электронный ящик. Именно через почту восстанавливается доступ к социальным сетям, облачным хранилищам, сервисам покупок и десяткам других аккаунтов. Получив доступ к ящику, злоумышленник может менять пароли и удалять уведомления, пока владелец ничего не замечает.
В настройках почты необходимо проверить:
- какие устройства сейчас подключены;
- не было ли входов из незнакомых стран и городов;
- правильно ли указаны резервная почта и номер телефона;
- не появились ли неизвестные правила переадресации писем;
- какие сторонние приложения имеют доступ к ящику;
- включена ли многофакторная аутентификация.
Если пароль от почты используется где-то еще, его следует заменить в первую очередь.
Затем проверьте Google, Apple или Microsoft
Учетная запись, к которой привязан телефон или компьютер, хранит намного больше, чем кажется. Это фотографии, резервные копии, документы, контакты, история местоположений, сохраненные банковские карты и доступ к другим сервисам.
Откройте раздел безопасности и просмотрите список устройств. Старый телефон, проданный планшет или компьютер, которым вы больше не пользуетесь, лучше удалить из учетной записи. Здесь же стоит проверить недавние входы, способы восстановления доступа и список подключенных приложений.
Если сервис предлагает ключ доступа, или passkey, его можно использовать вместо обычного пароля. Такой способ подтверждает вход при помощи конкретного устройства, отпечатка пальца, распознавания лица или PIN-кода и лучше защищает от фишинга.
Банки и платежные сервисы требуют отдельной проверки
Для интернет-банка пароль может вообще не быть основным способом входа, однако это не означает, что проверять нечего. Убедитесь, что банк располагает вашим актуальным номером телефона и адресом электронной почты, а уведомления о платежах включены.
Также пересмотрите:
- PayPal и другие платежные сервисы;
- приложения для инвестиций и торговли;
- аккаунты интернет-магазинов с сохраненными картами;
- сервисы такси и доставки;
- подписки, в которых сохранены платежные данные.
Если приложение показывает список активных устройств или сеансов, завершите все незнакомые подключения. При обнаружении подозрительных операций нужно не только менять пароль, но и сразу связываться с банком.
PIN-коды Smart-ID, eParaksts и банковских приложений нельзя сообщать никому - даже человеку, который представляется сотрудником банка или полиции.
Социальные сети могут ударить не по кошельку, а по репутации
Взломанный аккаунт Facebook, Instagram или другой социальной сети часто используют для рассылки просьб одолжить деньги, публикации мошеннической рекламы и захвата страниц компаний.
Особенно внимательно нужно проверить соцсети тем, кто через личный профиль управляет рабочей страницей, рекламным кабинетом или аккаунтом организации. Один старый пароль в таком случае открывает доступ не только к личной переписке.
Проверьте активные сеансы, администраторов страниц, связанные аккаунты и приложения. Если в списке есть незнакомое устройство, сначала завершите сеанс, затем поменяйте пароль и включите дополнительную защиту.
Не забудьте и о мессенджерах. В них следует проверить список подключенных компьютеров и веб-сеансов. Иногда злоумышленнику не нужно знать пароль - достаточно один раз получить доступ к уже открытому устройству.
Рабочая почта и облачные документы могут оказаться ценнее фотографий
Старая рабочая учетная запись способна хранить документы, контакты клиентов, внутреннюю переписку и доступ к корпоративным сервисам. Если один пароль используется и на работе, и в личных аккаунтах, утечка с обычного сайта может поставить под угрозу данные работодателя.
Проверьте рабочую почту, облачные диски, сервисы видеоконференций и программы для управления проектами. Если вы больше не работаете в компании, но доступ по-прежнему сохранился, об этом стоит сообщить бывшему работодателю.
Старые аккаунты опасны именно потому, что о них забыли
Сайты знакомств, форумы, игры, магазины, сервисы бронирования и приложения, которыми человек не пользовался годами, часто остаются без внимания. При этом в них могут храниться адрес, телефон, дата рождения и старый пароль, который до сих пор используется в других местах.
Введите свои основные адреса электронной почты на сайте Have I Been Pwned. Он показывает, встречался ли адрес в известных утечках данных. Обнаружение почты в списке не всегда означает, что пароль был опубликован, поэтому необходимо посмотреть, какие именно сведения попали в утечку.
Не вводите действующий пароль на случайных сайтах, обещающих проверить его надежность. Безопаснее использовать функцию поиска скомпрометированных паролей, встроенную в известный менеджер паролей или операционную систему.
Один пароль для всех аккаунтов - главная проблема
Получив базу паролей от одного взломанного сайта, преступники автоматически проверяют те же комбинации в почте, соцсетях, магазинах и других популярных сервисах. Такой метод называется credential stuffing.
CERT.LV подчеркивает, что пароль должен быть не только длинным, но и уникальным для каждого аккаунта. Запомнить десятки случайных комбинаций практически невозможно, поэтому разумнее использовать менеджер паролей. Он может создавать длинные пароли, хранить их в зашифрованном виде и предупреждать о повторяющихся комбинациях.
Для самого менеджера нужно придумать отдельную длинную парольную фразу, которая нигде больше не используется, и обязательно включить многофакторную аутентификацию.
Второй фактор важнее постоянной смены пароля
Даже хороший пароль могут украсть через фишинговую страницу или вредоносную программу. Поэтому для почты, социальных сетей, облачных сервисов и других важных аккаунтов следует включить многофакторную аутентификацию (MFA).
Лучше использовать ключ доступа, физический ключ безопасности или приложение-аутентификатор. Код в SMS тоже добавляет защиту, хотя считается менее надежным вариантом.
Резервные коды восстановления необходимо сохранить отдельно от телефона. Иначе при потере устройства можно лишиться не только второго фактора, но и самого аккаунта.
Когда пароль нужно менять немедленно
Не ждите плановой проверки, если:
- сервис сообщил об утечке данных;
- пришло уведомление о незнакомом входе;
- изменились настройки аккаунта;
- появились письма, которые вы не отправляли;
- кто-то запросил смену пароля без вашего участия;
- антивирус обнаружил вредоносную программу;
- пароль вводился на подозрительной странице;
- один и тот же пароль используется в нескольких местах.
В такой ситуации сначала защитите электронную почту, затем измените пароль с надежного устройства, завершите все активные сеансы и отзовите доступ у неизвестных приложений. После этого замените эту же комбинацию во всех других аккаунтах, где она использовалась.