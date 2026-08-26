Проверьте это до наступления холодов, чтобы потом не платить больше
До начала отопительного сезона еще можно устранить мелкие проблемы, из-за которых зимой квартира будет быстрее остывать, а расходы на тепло окажутся выше. Otkrito рассказывает, что нужно проверить в окнах, радиаторах и отопительном оборудовании уже сейчас, пока ремонт не стал сложнее и дороже.
Начните с окон и дверей
Даже новые пластиковые окна со временем могут начать пропускать холодный воздух. Причиной часто становятся изношенные уплотнители, плохо отрегулированная фурнитура или щели между рамой и стеной.
Проверьте:
- плотно ли закрываются створки;
- не потрескались ли резиновые уплотнители;
- не ощущается ли сквозняк возле рамы;
- нет ли щелей под входной дверью;
- не повреждена ли отделка вокруг окна.
Небольшие щели можно закрыть уплотнительной лентой, а изношенную резину - заменить. Однако не стоит самостоятельно переводить все пластиковые окна в так называемый "зимний режим". Такая возможность предусмотрена не у каждой фурнитуры, а слишком сильный прижим способен быстрее испортить уплотнитель.
Эксперты центра энергоэффективности Elektrum советуют до холодов проверить герметичность окон и дверей, а также состояние уплотнителей.
Осмотрите радиаторы, пока отопление не включили
Проверьте, нет ли на радиаторах и соединениях следов ржавчины, влажных пятен, вздувшейся краски или небольших подтеков. Даже если сейчас утечка кажется незначительной, после заполнения системы и подачи тепла проблема может усилиться. Если установлен терморегулятор, аккуратно поверните его в разные положения. Он не должен заедать или прокручиваться с большим усилием. Самостоятельно разбирать клапан не следует.
Перед началом сезона радиаторы также стоит очистить от пыли. Особое внимание нужно уделить внутренним пластинам и пространству между батареей и стеной. При этом специалисты Рижского технического университета отмечают, что пыль сильнее влияет на качество воздуха, чем на теплоотдачу, однако сильно загрязненный радиатор действительно может работать менее эффективно.
Не меняйте радиатор без согласования
В многоквартирном доме радиатор является частью общей отопительной системы. Неправильно подобранная батарея может нарушить циркуляцию и повлиять на отопление других квартир.
Rīgas namu pārvaldnieks напоминает, что менять радиаторы и подключенные к системе полотенцесушители разрешается только в период, когда отопление отключено. Для замены радиатора необходим проект сертифицированного специалиста и согласование с управляющим домом.
Для клиентов Rīgas namu pārvaldnieks заявления на замену оборудования и опустошение стояков в 2026 году принимаются до 27 августа, а последние работы по сливу системы проводятся 31 августа.
После включения отопления проверьте, как нагревается батарея
Когда отопление подадут, не ограничивайтесь проверкой температуры в комнате. Потрогайте радиатор в разных местах. Если верхняя часть остается холодной, внутри может находиться воздух. Бульканье и другие необычные звуки также могут указывать на эту проблему. Если батарея нагревается неравномерно, необходимо сообщить об этом управляющему домом.
Самостоятельно выпускать воздух из радиатора стоит только в том случае, если вы точно знаете устройство системы и имеете разрешение управляющего. В многоквартирном доме неосторожные действия могут привести к утечке или падению давления во всей системе. Если удаление воздуха не помогает, причиной может быть загрязнение радиатора или неправильная балансировка отопления. Здесь уже потребуется специалист.
Освободите путь теплому воздуху
Радиатор не должен быть закрыт диваном, шкафом, плотными шторами или декоративным экраном. В противном случае значительная часть тепла будет оставаться между батареей и мебелью, а комната будет прогреваться медленнее. Нельзя закрывать и головку терморегулятора. Если она находится за плотной шторой, прибор может неправильно определять температуру и ограничивать подачу тепла раньше времени.
Rīgas siltums указывает, что снижение температуры в помещении всего на один градус способно уменьшить необходимое потребление тепловой энергии примерно на 6%. В неиспользуемой комнате или во время длительного отсутствия температуру можно снизить до 16-17 градусов, если система позволяет регулировать тепло.
Не держите окно приоткрытым часами
Зимой длительное проветривание в режиме микровентиляции охлаждает стены, откосы и мебель. После закрытия окна отопительной системе приходится снова прогревать не только воздух, но и поверхности.
Более экономичный способ - полностью открывать окно на 5-10 минут несколько раз в день. Если на радиаторе установлен терморегулятор, на время проветривания его следует закрыть, а после смены воздуха вернуть в прежнее положение. Полностью отказываться от проветривания нельзя - это повышает влажность и риск появления конденсата и плесени.
Владельцам котлов стоит вызвать мастера заранее
Если жилье отапливается собственным газовым или твердотопливным котлом, до начала сезона следует проверить горелку, насос, фильтры, клапаны и отсутствие утечек. Обслуживание необходимо выполнять в соответствии с инструкцией производителя и поручать квалифицированному специалисту.
Для печей, каминов и твердотопливных котлов особенно важна своевременная очистка дымохода. Скопившаяся сажа не только снижает эффективность отопления, но и может загореться.
Экономия зависит не только от одной квартиры
Даже идеально подготовленная квартира не гарантирует резкого уменьшения счета. Итоговая сумма зависит от погоды, тарифа, энергоэффективности всего здания, настроек общего теплоузла и порядка распределения расходов между квартирами. Но исправные окна, работающие терморегуляторы, свободные радиаторы и правильное проветривание помогают не тратить уже оплаченное тепло впустую. Проверить все это лучше сейчас, пока мелкий ремонт не превратился в зимнюю проблему.