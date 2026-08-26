Проверьте это до наступления холодов, чтобы потом не платить больше

Проверьте, нет ли на радиаторах и соединениях следов ржавчины, влажных пятен, вздувшейся краски или небольших подтеков. Даже если сейчас утечка кажется незначительной, после заполнения системы и подачи тепла проблема может усилиться. Если установлен терморегулятор, аккуратно поверните его в разные положения. Он не должен заедать или прокручиваться с большим усилием. Самостоятельно разбирать клапан не следует.