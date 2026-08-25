Что нельзя класть в холодильник: 10 продуктов, которые портятся быстрее
Кажется логичным: если продукт положить в холодильник, он дольше останется свежим. Но с некоторыми продуктами работает ровно обратное правило. Низкая температура может ухудшить вкус и текстуру, ускорить порчу или даже привести к тому, что продукт быстрее потеряет свои полезные свойства.
При этом речь не идет о том, что эти продукты категорически нельзя охлаждать. Важно учитывать, какой именно продукт, насколько он спелый и как долго вы собираетесь его хранить.
1. Помидоры
Помидоры в холодильнике быстро теряют аромат, становятся менее сочными, а их текстура может измениться.
Лучше хранить спелые помидоры при комнатной температуре, вдали от прямых солнечных лучей. Если помидор уже разрезан, его, конечно, необходимо убрать в холодильник и использовать в ближайшее время.
2. Картофель
Холод для картофеля нежелателен. При низкой температуре содержащийся в нем крахмал начинает превращаться в сахар. В результате картофель может приобрести более сладковатый вкус, а при приготовлении - сильнее темнеть.
Оптимальное место для хранения - прохладное, сухое и темное помещение. Картофель также лучше держать подальше от солнечного света.
3. Лук
Целый репчатый лук в холодильнике может быстрее потерять плотность и начать плесневеть из-за влажности.
Его лучше хранить в сухом, хорошо проветриваемом месте. А вот очищенную или нарезанную луковицу уже следует убрать в холодильник.
4. Чеснок
Целые головки чеснока также не нуждаются в холодильнике. В условиях повышенной влажности они могут быстрее портиться и прорастать.
Чеснок лучше держать в сухом и хорошо проветриваемом месте. После очистки или измельчения его уже стоит хранить в холодильнике.
5. Бананы
Холод замедляет созревание бананов, но одновременно может привести к потемнению кожуры. Особенно чувствительны к низкой температуре недозрелые плоды.
Если бананы уже созрели и вы хотите сохранить их еще на несколько дней, холодильник иногда может помочь замедлить дальнейшее созревание, хотя кожура при этом потемнеет.
6. Авокадо
Недозрелому авокадо холод скорее помешает созреть. Поэтому твердый плод лучше оставить при комнатной температуре.
Когда авокадо достиг нужной степени зрелости, его можно убрать в холодильник, чтобы немного продлить срок хранения.
7. Хлеб
Холодильник - не лучший способ сохранить хлеб свежим. При низкой температуре процессы, связанные с изменением структуры крахмала, могут идти быстрее, из-за чего хлеб быстрее становится черствым.
Если хлеб нужно сохранить надолго, гораздо практичнее его заморозить. Для кратковременного хранения подойдет хлебница или другое сухое место.
8. Базилик
Свежий базилик плохо переносит холод и может быстро потемнеть и потерять привлекательный вид.
Его лучше хранить при комнатной температуре. Можно поставить стебли базилика в стакан с небольшим количеством воды, как букет цветов, и периодически менять воду.
9. Кофе
Молотый и зерновой кофе способен впитывать посторонние запахи и влагу. Поэтому холодильник может скорее ухудшить его качество, чем сохранить.
Кофе лучше держать в плотно закрытой непрозрачной емкости в сухом месте, защищенном от тепла и света.
10. Мед
Мед не стоит хранить в холодильнике. При низкой температуре он быстрее кристаллизуется и становится твердым.
При этом правильно хранящийся натуральный мед может долго оставаться пригодным для употребления. Его лучше держать в плотно закрытой емкости при комнатной температуре, вдали от прямого солнечного света.
Но есть важное исключение
Правило "не класть в холодильник" не означает, что продукты нужно оставлять при комнатной температуре после нарезки или приготовления. Например, разрезанные помидоры, авокадо, лук и другие скоропортящиеся продукты необходимо охлаждать. То же самое касается приготовленной еды.
И есть продукты, для которых холодильник, наоборот, обязателен: мясо, рыба, большинство молочных продуктов, готовые блюда и другие скоропортящиеся продукты.
Поэтому главный принцип простой: холодильник не является универсальным способом продлить жизнь любой еде. Для одних продуктов низкая температура действительно замедляет порчу, а для других она ухудшает вкус, текстуру и внешний вид. Иногда правильное хранение в сухом и прохладном месте оказывается гораздо эффективнее.