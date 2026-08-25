В начале или в конце? Когда на самом деле нужно солить картофель

Если картошка нужна для салата, важно не только посолить ее, но и не переварить. Здесь соль тоже можно добавлять в воду с самого начала. Однако гораздо важнее выбрать картофель, который хорошо держит форму, варить его на умеренном огне и следить, чтобы кусочки не начали рассыпаться. Есть и еще один прием: картофель для салата можно слегка заправить, пока он еще теплый. Теплая картошка лучше впитывает вкус заправки, уксуса, рассола или специй, чем полностью остывшая. Именно этот этап зачастую влияет на вкус салата сильнее, чем спор о том, была ли соль добавлена на первой или на пятой минуте варки.