Что делать, если человек умер за границей - пошаговый порядок для родственников в Латвии

Иностранный документ для использования в латвийских учреждениях может потребовать перевод. Требования зависят в том числе от учреждения, языка документа и применимых международных правил. Поэтому практичнее всего до заказа перевода уточнить в PMLP или другом учреждении, куда будет подаваться свидетельство, какой именно вариант им нужен - оригинал, заверенная копия и какой тип перевода. Это поможет не платить дважды за оформление документа, который затем попросят подготовить иначе.