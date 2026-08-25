Что делать, если человек умер за границей - пошаговый порядок для родственников в Латвии
Смерть близкого человека за границей означает, что семье приходится одновременно решать вопросы сразу в двух странах. Нужно получить документы о смерти там, где она произошла, при необходимости организовать перевозку тела или урны, а затем позаботиться о том, чтобы информация о смерти появилась и в латвийских регистрах. На этом этапе нередко возникает путаница. Разбираемся, с чего начинать и в какой последовательности действовать.
Сначала смерть должны официально оформить в стране, где она произошла
Если человек умер за границей, прежде всего действуют правила той страны, где произошла смерть. Как правило, смерть фиксирует местное медицинское учреждение, полиция или другая компетентная служба, после чего выдается официальный документ о смерти.
Если родственники находятся вместе с умершим за границей, Министерство иностранных дел Латвии рекомендует связаться с местными службами, представительством Латвии и страховой компанией, если у человека была туристическая или другая соответствующая страховка. Это особенно важно, если необходимо перевезти тело в Латвию. Требования к перевозке зависят от конкретной страны, поэтому универсального набора документов для всего мира нет.
Латвийское посольство не выдает второе свидетельство о смерти
Здесь есть важный нюанс. Если смерть уже зарегистрировало иностранное государство, латвийское дипломатическое или консульское представительство повторно регистрировать тот же факт не будет.
Министерство иностранных дел прямо указывает, что один акт гражданского состояния регистрируется только один раз. Латвийское представительство может само зарегистрировать смерть лишь в исключительной ситуации, когда сделать это в компетентном учреждении иностранного государства по каким-либо причинам невозможно.
Если смерть пришлось регистрировать именно в представительстве Латвии, заявитель должен предъявить удостоверение личности и документ, подтверждающий факт смерти. Паспорт или eID умершего гражданина или негражданина Латвии передается представительству.
Следующий шаг - сообщить о смерти латвийским властям
Получить иностранное свидетельство недостаточно. Информация о смерти должна быть внесена в латвийский Регистр физических лиц.
Государственный портал Latvija.gov.lv указывает, что сведения о смерти человека за границей можно подать:
- в дипломатическое или консульское представительство Латвии;
- в территориальное отделение Управления по делам гражданства и миграции (PMLP).
PMLP принимает документы об изменениях сведений, произошедших в иностранных учреждениях, в том числе дистанционно. Их можно направить через официальную e-adrese или электронной почтой с надежной электронной подписью. Документы можно отправить и по почте либо представить через латвийское дипломатическое или консульское представительство. При необходимости PMLP вправе попросить предъявить оригинал иностранного документа.
Нужен ли апостиль на иностранное свидетельство о смерти
Если документ выдан в стране Европейского союза, Европейской экономической зоны, Швейцарии или Великобритании, для подачи латвийским учреждениям дополнительная легализация или апостиль не требуются.
Если документ выдан в государстве, которое является участником Гаагской конвенции 1961 года, как правило, понадобится апостиль, поставленный компетентным органом той страны, где выдали документ.
Если страна не участвует в Гаагской конвенции и между ней и Латвией нет другого порядка признания документов, применяется процедура легализации.
А что с переводом на латышский язык
Иностранный документ для использования в латвийских учреждениях может потребовать перевод. Требования зависят в том числе от учреждения, языка документа и применимых международных правил. Поэтому практичнее всего до заказа перевода уточнить в PMLP или другом учреждении, куда будет подаваться свидетельство, какой именно вариант им нужен - оригинал, заверенная копия и какой тип перевода. Это поможет не платить дважды за оформление документа, который затем попросят подготовить иначе.
Если тело нужно привезти в Латвию
Перевозка тела - отдельная процедура, и ею обычно занимается похоронное бюро, имеющее опыт международной репатриации.
Набор бумаг определяется страной, однако в него могут входить свидетельство о смерти, медицинский документ о причине смерти, документы о подготовке тела к транспортировке, санитарные документы и разрешения, предусмотренные местным законодательством.
Например, в консульской информации Латвии для перевозки тела из США и Канады среди необходимых документов названы свидетельство о смерти, медицинский документ о причине смерти и подтверждение соответствующей подготовки тела либо документ о кремации. Но этот перечень нельзя автоматически переносить на другие страны - требования необходимо уточнять по месту смерти.
Если человек был застрахован, сначала следует связаться со страховой компанией. В зависимости от полиса она может сама организовать репатриацию или покрыть часть соответствующих расходов.
Если родственники решают провести кремацию за границей
Другой вариант - кремировать умершего в той стране, где произошла смерть, а в Латвию перевезти урну. Однако и здесь необходимо заранее выяснить требования конкретного государства, авиакомпании и перевозчика. Могут понадобиться свидетельство о смерти, свидетельство о кремации и документы на урну.
Например, латвийская консульская информация по Канаде предусматривает перевозку кремированных останков в герметично закрытой и опечатанной урне. В других странах требования могут отличаться.
Можно ли получить в Латвии пособие на погребение
В некоторых случаях - да. Сам факт того, что человек умер за границей, автоматически не лишает права на латвийское пособие.
Государственное агентство социального страхования (VSAA) выплачивает пособие человеку, который взял на себя организацию похорон, если умерший соответствовал установленным законом условиям - например, был социально застрахованным работником, получателем латвийской пенсии, пособия или в ряде случаев имел статус безработного.
Заявление необходимо подать в течение шести месяцев со дня смерти. Если срок пропущен, пособие не назначается.
В 2026 году, например, минимальный размер пособия в случае смерти застрахованного лица составляет 1487,77 евро. Для пенсионера размер пособия соответствует двум месячным пенсиям умершего с предусмотренными законом доплатами. Конкретная сумма зависит от статуса человека.
Отдельные правила действуют и в рамках координации систем социального обеспечения ЕС. Например, если латвийский пенсионер проживал в другой стране ЕС, лицо, организовавшее похороны, при определенных условиях может претендовать на пособие от Латвии.
Когда заниматься наследством
Регистрация смерти и наследственное дело - разные процедуры.
После того как основные документы о смерти получены, потенциальным наследникам следует обратиться к присяжному нотариусу. Если наследственное дело относится к Латвии, его открывают у нотариуса, работающего на территории окружного суда, к которой относилось последнее задекларированное место жительства наследодателя. Многие действия сегодня можно выполнить и дистанционно по видеосвязи.
Нотариус также проверит наличие завещания или наследственного договора и объяснит, какие иностранные документы потребуется представить в конкретной ситуации.
При этом если человек постоянно жил за границей или имущество находится сразу в нескольких государствах, вопрос применимого наследственного права может оказаться сложнее. Тогда порядок оформления нельзя определять только по наличию у умершего латвийского гражданства или имущества в Латвии.
С чего начать - короткая последовательность действий
В большинстве случаев схема выглядит так: сначала получить официальный документ о смерти в стране, где умер человек, и связаться со страховой компанией и латвийским представительством, если требуется помощь с дальнейшими действиями. Затем выяснить, нужен ли документу апостиль или легализация и какой перевод потребуется. После этого сведения о смерти следует передать в PMLP или латвийское представительство, чтобы они появились в Регистре физических лиц.
Параллельно семья может решать вопрос о захоронении, кремации или перевозке тела в Латвию. После оформления основных документов стоит проверить право на пособие VSAA, причем заявление на пособие на погребение необходимо подать не позднее шести месяцев со дня смерти. И уже отдельно начинается оформление наследства у нотариуса.
Главное - не начинать с самостоятельного заказа десятков справок и переводов. Требования заметно отличаются в зависимости от страны смерти. Поэтому первым практическим документом должно стать официальное иностранное свидетельство о смерти, а дальнейший набор бумаг лучше уточнять у PMLP, латвийского консульства, похоронного бюро и нотариуса в зависимости от того, какую именно процедуру предстоит пройти.