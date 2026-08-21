Сосед затопил квартиру и заявил, что страховки нет. Кто тогда заплатит за ремонт?

Согласно Закону о квартирной собственности, инженерные сети внутри квартиры до общего стояка относятся к отдельной собственности, а общие коммуникации дома - к совместной собственности владельцев квартир. Закон об управлении жилыми домами относит осмотр, техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования и коммуникаций дома к обязательным действиям по управлению. Поэтому при аварии общего стояка ответственность может лежать не на соседе, а на управляющем или сообществе владельцев квартир. Все зависит от причины аварии, распределения обязанностей и условий договора управления.