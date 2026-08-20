Конструктор ужинов: как тратить на готовку 20 минут в день и не есть одно и то же

Выход из этого замкнутого круга — система конструктора ужинов. Вы отказываетесь от сложных рецептов с десятком ингредиентов и переходите на сборку блюд из готовых блоков. Это экономящая время логика, которая превращает готовку в быстрый и предсказуемый процесс.