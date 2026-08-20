Проверьте свой "ящик с хламом"! Устройство 2007 года может стоить десятки тысяч долларов
Если дома где-то лежат старая электроника, видеоигры, книги или игрушки, возможно, стоит еще раз внимательно их осмотреть. Некоторые вещи, которые когда-то стоили всего несколько десятков долларов, сегодня могут иметь высокую ценность на рынке коллекционирования.
Инвестиционный эксперт Адам Копруцкий призывает людей проверить чердаки, подвалы и даже так называемые "ящики с хламом", поскольку там могут оказаться предметы, стоимость которых в будущем достигнет десятков тысяч долларов.
Один из самых ярких примеров - iPhone первого поколения, выпущенный в 2007 году. Новым он стоил 499 долларов, однако на рынке коллекционирования нераспакованные устройства уже продавались за внушительные суммы.
В 2023 году iPhone первого поколения с 8 ГБ памяти был продан на аукционе за 63 356 долларов, а чрезвычайно редкая версия с 4 ГБ памяти достигла цены в 190 373 доллара. Эксперт прогнозирует, что к 2030 году модели iPhone первого поколения в идеальном состоянии могут стоить более 50 000 долларов.
Однако ценность могут представлять и другие ностальгические вещи.
Старые игрушки и видеоигры могут стоить целое состояние
На рынке коллекционирования пользуются спросом игрушки 1980-х и 1990-х годов, видеоигры, фигурки Star Wars и карты Pokémon.
Например, оригинальные игрушки Transformers 1980-х годов в нераспечатанной упаковке могут стоить до 20 000 долларов. А книги о Гарри Поттере первых изданий, которые когда-то стоили менее 20 долларов, сегодня могут продаваться более чем за 50 000 долларов.
Редкие игры Nintendo могут стоить более 100 000 долларов. В 2021 году нераспечатанная копия Super Mario Bros. была продана за невероятные 2 млн долларов, хотя изначально игра стоила около 30 долларов.
Эксперт подчеркивает, что наибольшую ценность обычно имеет оригинальный товар в нераспечатанной упаковке. Однако спросом могут пользоваться и вещи, которые просто очень хорошо сохранились.
Если дома обнаружится предмет, который потенциально может иметь ценность, специалист советует перед продажей показать его профессиональному оценщику. Интернет-аукционы позволяют продавать коллекционные вещи проще, чем когда-либо, однако для получения максимальной цены сначала необходимо точно знать, что именно у вас есть.