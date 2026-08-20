Проверьте свой "ящик с хламом"! Устройство 2007 года может стоить десятки тысяч долларов

В 2023 году iPhone первого поколения с 8 ГБ памяти был продан на аукционе за 63 356 долларов, а чрезвычайно редкая версия с 4 ГБ памяти достигла цены в 190 373 доллара. Эксперт прогнозирует, что к 2030 году модели iPhone первого поколения в идеальном состоянии могут стоить более 50 000 долларов.