Пышная шарлотка, которая не опадает после духовки: 3 правила домашнего пирога
Фото: Otkrito.lv
Главный секрет пышной шарлотки довольно простой: хорошо взбить яйца, не уничтожить получившийся воздух при добавлении муки и дать пирогу полностью пропечься без резких перепадов температуры.
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Кулинарный рецепт

Пышная шарлотка, которая не опадает после духовки: 3 правила домашнего пирога

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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Шарлотка кажется одним из самых простых домашних пирогов: яйца, сахар, мука и яблоки. Но именно с ней часто происходит обидная история - в духовке тесто поднимается красивой высокой шапкой, а через несколько минут после выпечки оседает и превращается в плотный влажный корж. Какие три правила помогают сохранить шарлотку пышной и после духовки, рассказывает Otkrito.

Правило 1. Яйца с сахаром нужно взбить действительно хорошо

В классической шарлотке воздушность создается прежде всего за счет взбитых яиц. Поэтому просто перемешать яйца с сахаром венчиком недостаточно.

Для формы диаметром примерно 22-24 см можно взять:

  • 4 крупных яйца;
  • 150-180 г сахара;
  • 150 г муки;
  • 3-4 средних яблока;
  • щепотку соли;
  • немного ванили или корицы по желанию.

Яйца желательно заранее достать из холодильника. В миске соедините их с сахаром и взбивайте миксером примерно 6-8 минут.

Масса должна заметно увеличиться в объеме, стать светлой и густой. Если провести по ней венчиком, след должен сохраняться несколько секунд.

Правило 2. После добавления муки тесто нельзя долго мешать

Муку лучше просеять и добавлять к яичной массе частями. Перемешивать нужно аккуратно лопаткой, движениями снизу вверх.

Не стоит долго работать миксером после того, как в тесто попала мука. Слишком интенсивное перемешивание разрушает воздушные пузырьки, которые появились во время взбивания яиц. Тесто должно остаться легким и довольно воздушным.

Яблоки тоже лучше подготовить заранее, чтобы готовая яичная масса не стояла на столе и не ждала.

Их можно нарезать небольшими дольками или кубиками. Если яблоки очень сочные, лишний сок лучше не добавлять в тесто.

Правило 3. Не устраивайте пирогу резкий перепад температуры

Даже идеально приготовленное тесто может осесть, если неправильно обращаться с шарлоткой в духовке.

Форму ставят только в заранее разогретую духовку. Оптимальная температура - около 170-180 градусов.

В среднем шарлотка выпекается 35-45 минут, но точное время зависит от духовки и размера формы.

Первые 25-30 минут дверцу духовки лучше вообще не открывать. Резкий поток холодного воздуха может привести к тому, что еще не закрепившееся тесто опадет.

Когда пирог готов, не обязательно сразу вытаскивать его на холодный стол. Можно выключить духовку, немного приоткрыть дверцу и оставить шарлотку внутри еще на 5-10 минут. Так перепад температуры будет менее резким.

Как понять, что шарлотка действительно пропеклась

Ориентироваться только на красивую румяную поверхность нельзя. Верх может уже выглядеть готовым, а середина оставаться сырой.

Проверьте центр пирога деревянной шпажкой. Если она выходит сухой или с небольшим количеством сухих крошек, шарлотка готова.

Если на шпажке остается жидкое тесто, пирогу нужно еще несколько минут.

Недопеченная середина - еще одна распространенная причина, почему высокая шарлотка стремительно оседает после духовки.

Простой порядок приготовления

Сначала разогрейте духовку до 175 градусов. Яблоки очистите по желанию и нарежьте небольшими кусочками. Яйца взбейте с сахаром и щепоткой соли до очень пышной светлой массы. Просейте муку и аккуратно вмешайте ее лопаткой. Добавьте яблоки или сначала разложите их по дну формы, а сверху залейте тестом. Выпекайте примерно 35-45 минут, не открывая духовку первые полчаса. После готовности выключите духовку, слегка приоткройте дверцу и оставьте шарлотку внутри еще на несколько минут.

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