Бабушки делали это правильно: старые кухонные привычки снова становятся популярными

Но в 2026 году интерес к такому подходу возвращается. В англоязычных медиа этот тренд уже называют "grandmacore" и "nonna maxxing" - молодые люди снова учатся готовить так, как это делали их бабушки, и находят в старых привычках не только ностальгию, но и практический смысл.