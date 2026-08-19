Бабушки делали это правильно: старые кухонные привычки снова становятся популярными
Еще недавно многие бабушкины привычки на кухне казались пережитком прошлого. Домашняя еда, долгие тушение и варка, заготовки, чугунная посуда и стремление использовать продукты без остатка уступили место полуфабрикатам, доставке и быстрым рецептам.
Но в 2026 году интерес к такому подходу возвращается. В англоязычных медиа этот тренд уже называют "grandmacore" и "nonna maxxing" - молодые люди снова учатся готовить так, как это делали их бабушки, и находят в старых привычках не только ностальгию, но и практический смысл.
Не выбрасывать остатки
Одна из главных привычек прошлого - использовать продукты максимально рационально.
Оставшиеся овощи можно добавить в суп или рагу, хлеб превратить в сухарики или панировочные сухари, а отвар от бобовых использовать для других блюд. Даже оставшаяся паста может стать основой нового блюда, если обжарить ее на сковороде до хрустящей корочки.
Такой подход особенно актуален сейчас, когда продукты становятся все дороже. Экономная кухня, которую раньше воспринимали как необходимость, снова превращается в разумную привычку.
Готовить медленно
Бабушки редко пытались приготовить сложное блюдо за 15 минут. Суп мог часами стоять на плите, мясо долго тушилось, а соус готовился на небольшом огне.
Теперь молодое поколение обнаруживает преимущества именно такого приготовления. Медленная готовка позволяет использовать недорогие продукты и превращать их в насыщенные блюда. Кроме того, сам процесс становится своеобразным способом отвлечься от постоянного потока информации и экранов.
Тренд "nonna maxxing", который набирает популярность в социальных сетях, как раз предлагает вернуться к медленной домашней еде, семейным рецептам и занятиям, которые невозможно выполнять одновременно с бесконечной прокруткой телефона.
Не бояться простой еды
Еще одна привычка бабушек - не превращать каждый прием пищи в гастрономическое событие.
Картофель, суп, тушеное мясо, запеканка, макароны с простым соусом - такие блюда снова становятся популярными. В США интерес к "бабушкиной кухне" связывают в том числе с желанием готовить недорогую и понятную еду, которая ассоциируется с домом и семейными традициями. Вместо десятков экзотических ингредиентов достаточно нескольких привычных продуктов. И зачастую результат получается не хуже.
Использовать чугунную посуду
Тяжелая чугунная сковорода, которая десятилетиями могла служить одной семье, снова становится модной.
У такой посуды есть вполне практические преимущества: она хорошо удерживает тепло и подходит для жарки, тушения и запекания. Поклонники чугуна также ценят его долговечность - качественная сковорода может служить очень долго.
Некоторые старые правила ухода за чугуном тоже возвращаются. Например, после мытья посуду тщательно высушивают и слегка смазывают маслом, чтобы защитить поверхность от ржавчины и сохранить естественный антипригарный слой.
Делать домашние заготовки
В прошлом многие семьи старались сохранить сезонные продукты на зиму - сушили, замораживали, солили и консервировали овощи, ягоды и фрукты.
Интерес к домашним заготовкам сегодня тоже растет. Для одних это способ экономить, для других - возможность контролировать состав продуктов и отказаться от лишних добавок. Исследователи и специалисты по трендам отмечают возвращение интереса к традиционным способам хранения продуктов и домашней консервации.
Хранить продукты с умом
Бабушки также редко отправлялись в магазин за каждым отдельным ингредиентом. На кухне обычно был запас круп, макарон, муки, консервов, специй и других продуктов длительного хранения.
Сегодня эта привычка возвращается вместе с интересом к более экономному образу жизни. Хорошо организованная кладовая позволяет не только реже ходить в магазин, но и быстрее придумать ужин из того, что уже есть дома.
Печь хлеб и готовить дома
Домашний хлеб, свежая паста, пироги и другие продукты, которые раньше считались обычной частью быта, превратились в своего рода хобби.
Причем интерес к такой кухне выходит далеко за пределы Италии. Молодые люди по всему миру начинают готовить блюда по семейным рецептам, собирать старые кулинарные книги и записывать рецепты своих родственников.
В этом есть и эмоциональная составляющая: вместе с рецептом человек фактически сохраняет часть семейной истории.
Почему бабушкина кухня снова в моде
Похоже, дело не только в ностальгии. Современный человек устал от скорости, постоянного использования гаджетов и необходимости все время что-то оптимизировать.
Именно поэтому простые занятия, требующие времени и участия, становятся привлекательными. Готовка превращается не просто в способ получить еду, а в возможность провести время без телефона, приготовить что-то своими руками и собраться за одним столом.
Кроме того, старые кулинарные привычки часто оказываются удивительно практичными: они помогают экономить деньги, сокращать пищевые отходы и использовать продукты максимально эффективно.
Так что бабушки, возможно, действительно кое-что знали лучше нас. И пока молодое поколение придумывает модные названия вроде "nonna maxxing", на многих кухнях просто возвращаются к тому, что раньше считалось совершенно обычным.