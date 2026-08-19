Даже опытные грибники теряются в лесах Латвии: спасатели рассказали, что делать, если вы заблудились

Во второй половине лета и осенью латвийские леса становятся особенно популярными - люди отправляются за грибами и ягодами, на прогулки или просто хотят насладиться природой. Однако не каждая такая поездка заканчивается по плану. Ежегодно Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получает вызовы о людях, которые заблудились в лесу или болоте и уже не могут самостоятельно найти дорогу обратно.