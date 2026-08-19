Даже опытные грибники теряются в лесах Латвии: спасатели рассказали, что делать, если вы заблудились
Опытный грибник тоже может потеряться за считаные минуты: отвлекся на удачную находку - и вот уже знакомый лес внезапно стал одинаковым со всех сторон. Спасатели рассказали, почему это происходит и что делать, если вы поняли, что больше не знаете, где находитесь.
Во второй половине лета и осенью латвийские леса становятся особенно популярными - люди отправляются за грибами и ягодами, на прогулки или просто хотят насладиться природой. Однако не каждая такая поездка заканчивается по плану. Ежегодно Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получает вызовы о людях, которые заблудились в лесу или болоте и уже не могут самостоятельно найти дорогу обратно.
В VUGD отмечают, что количество таких вызовов из года в год может значительно различаться и во многом зависит от того, насколько активным в конкретном сезоне оказывается сбор грибов и ягод. В 2026 году по состоянию на 18 августа VUGD уже получила 37 вызовов, связанных с поиском людей, заблудившихся в лесу.
В лесу может заблудиться даже опытный человек
Увлеченный поиском грибов или ягод человек может незаметно уйти значительно дальше от первоначального маршрута. Кроме того, ориентироваться в лесу сложно из-за того, что многие места выглядят одинаково, а, сосредоточившись на земле, человек может не заметить важные ориентиры.
VUGD призывает, находясь в лесу, время от времени оглядываться по сторонам и запоминать объекты, которые впоследствии помогут определить свое местонахождение. Дорога, железная дорога, линия электропередачи, приметное дерево или другой природный либо созданный человеком объект могут стать важным ориентиром.
Эта информация пригодится и спасателям, если человек все же заблудится. Чем больше он сможет рассказать о том, что видел, и о пройденном маршруте, тем проще будет определить район поисков.
Телефон может оказаться решающим
Одно из важнейших условий, позволяющих быстро найти человека, - наличие мобильного телефона.
VUGD отмечает, что человека с мобильным телефоном можно найти значительно быстрее. При звонке спасатели поддерживают с ним связь и выясняют, что он видит и слышит вокруг себя и какие ориентиры находятся поблизости.
Поэтому перед походом в лес мобильный телефон должен быть полностью заряжен. Также рекомендуется взять с собой карманный фонарик, воду, средства первой помощи и необходимые лекарства. VUGD советует положить в рюкзак шоколад или другую калорийную пищу, которая даст энергию.
При поиске людей спасатели при необходимости используют и дроны. Они оснащены оптическими или тепловизионными камерами, которые позволяют обследовать территорию с воздуха.
Что делать, если понял, что заблудился?
Самое главное - не поддаваться панике и не начинать хаотично ходить по лесу. Если понимаете, что самостоятельно найти дорогу обратно не удастся, VUGD рекомендует сначала остановиться, сесть, отдохнуть и попытаться сориентироваться на местности. Хаотичное перемещение может только увести еще глубже в лес и значительно усложнить поиски.
Если поблизости слышна автомагистраль, дорога или находится населенный пункт, можно попробовать двигаться в этом направлении. Однако если нет уверенности в своем местонахождении, безопаснее оставаться на месте и связаться со спасателями.
Если понимаете, что самостоятельно выбраться из леса не сможете, немедленно звоните по номеру 112.
Во время разговора со спасателями необходимо как можно точнее рассказать, где вы вошли в лес, сколько времени там находитесь, какие объекты видели или пересекали и что сейчас видите или слышите вокруг себя.
VUGD отмечает, что при поисках очень помогают также звуковые и световые сигналы. Поэтому следует прислушиваться к окружающей обстановке - возможно, удастся услышать спасателей или звуковые сигналы спецтехники.
Перед походом в лес предупредите близких
Одна из самых простых мер безопасности - перед походом в лес сообщить близким, куда именно вы собираетесь и примерно во сколько планируете вернуться.
VUGD также рекомендует ходить в лес как минимум вдвоем. Если у одного человека возникнут проблемы со здоровьем или он заблудится, второй сможет немедленно вызвать помощь.
Важна и одежда. Спасатели советуют выбирать яркие цвета, а не серые или другие нейтральные оттенки - так человека будет легче заметить с расстояния или с воздуха.
Краткий список безопасности перед походом в лес
- полностью заряженный мобильный телефон;
- карманный фонарик;
- вода и небольшой энергетический перекус;
- средства первой помощи и необходимые лекарства;
- яркая одежда, соответствующая погоде;
- примерный маршрут и информация о месте, где планируется находиться;
- близкие предупреждены о месте похода и предполагаемом времени возвращения.
И главное - если в лесу вы больше не понимаете, где находитесь, не пытайтесь любой ценой найти дорогу самостоятельно. Остановитесь и звоните по номеру 112. Чем раньше спасатели получат информацию, тем проще будет найти человека.