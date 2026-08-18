Что происходит со вторым пенсионным уровнем после смерти человека в Латвии
В Латвии накопления второго пенсионного уровня после смерти человека не всегда автоматически переходят государству. Если человек умер до того, как запросил пенсию по возрасту, судьба накопленных денег зависит прежде всего от того, какое распоряжение он заранее зарегистрировал в Государственном агентстве социального страхования (VSAA, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra).
С 2020 года участник второго пенсионного уровня может заранее определить, что должно произойти с его накоплением в случае смерти до выхода на пенсию. В 2026 году эта система продолжает действовать, но с 1 января появился новый минимальный порог для наследуемого капитала.
Есть три варианта, которые человек может выбрать при жизни
Участник второго пенсионного уровня может зарегистрировать в VSAA один из трех вариантов:
- перечислить накопление в специальный государственный пенсионный бюджет;
- присоединить его к накоплению второго пенсионного уровня конкретного человека;
- передать капитал в наследство по правилам Гражданского закона.
Свой выбор можно менять сколько угодно раз. VSAA будет учитывать последнее зарегистрированное решение. Подать заявление можно через Latvija.gov.lv, электронно с безопасной электронной подписью или лично.
Если человек ничего не выбрал
Если участник второго пенсионного уровня умер до запроса пенсии по возрасту, но при жизни не зарегистрировал в VSAA никакого решения относительно своего накопления, капитал перечисляется в специальный государственный пенсионный бюджет. Наследники получить эти деньги уже не смогут. Поэтому само наличие мужа, жены, детей или других наследников еще не означает, что второй пенсионный уровень автоматически будет включен в наследство.
Для этого умерший должен был заранее выбрать вариант передачи накопления в наследство по Гражданскому закону.
Если выбран наследственный вариант
Если человек указал, что хочет передать второй пенсионный уровень в наследство, право на эти деньги определяется в рамках обычного наследственного дела.
Наследников определяет присяжный нотариус. После оформления свидетельства о наследстве нотариус передает необходимую информацию и заявление в VSAA.
Физическое лицо может выбрать один из двух вариантов:
- получить свою часть деньгами на банковский счет;
- присоединить ее к собственному накоплению второго пенсионного уровня.
После получения от нотариуса свидетельства о наследстве и заявления VSAA перечисляет деньги или добавляет их к пенсионному капиталу наследника в течение месяца.
Можно указать конкретного человека, но деньги ему на руки сразу не дадут
Есть и другой вариант - заранее выбрать одного человека, к пенсионному капиталу которого после смерти будет добавлен ваш второй пенсионный уровень. В таком случае наследственное дело для этой суммы не требуется. После регистрации факта смерти VSAA добавляет капитал умершего к накоплению указанного человека. Но есть важное условие: на момент смерти этот человек сам должен оставаться участником второго пенсионного уровня. Если он уже вышел на пенсию, умер или по другой причине больше не является участником второго уровня, капитал умершего будет передан в наследство по правилам Гражданского закона.
Получить добавленную сумму сразу наличными или на банковский счет нельзя. Указанный человек сможет использовать ее позднее, когда будет оформлять свою государственную пенсию по возрасту.
С 2026 года действует минимальная сумма
С 1 января 2026 года введено новое правило. Чтобы накопление умершего можно было унаследовать или добавить к капиталу другого участника второго пенсионного уровня, на день смерти оно должно составлять не менее 65,45 евро. Если накоплено меньше 65,45 евро, вся сумма перечисляется в специальный государственный пенсионный бюджет независимо от ранее сделанного выбора.
Наследуется не обязательно вся сумма, которую человек видел на своем счете
При расчете наследуемого второго пенсионного уровня имеет значение, когда именно были накоплены деньги.
По действующим правилам VSAA учитывает:
- 80% капитала, накопленного до 31 декабря 2019 года;
- 100% капитала, накопленного начиная с 1 января 2020 года.
Оставшиеся 20% от суммы, накопленной до конца 2019 года, перечисляются в специальный государственный пенсионный бюджет.
Например, если у человека накоплено 5000 евро, из которых 2000 евро появились до конца 2019 года, наследуемая сумма составит 4600 евро: 3000 евро более поздних накоплений плюс 80% от прежних 2000 евро. Именно такой пример приводит VSAA.
При получении денег на банковский счет удерживается налог
Если наследник решает получить второй пенсионный уровень деньгами на банковский счет, VSAA удерживает подоходный налог с населения.
В 2026 году на странице VSAA указана ставка 25,5% для такой выплаты, если применяется стандартная ставка для случая, когда налоговая книжка не подана плательщику дохода. Если же наследник присоединяет полученную сумму к собственному второму пенсионному уровню, деньги сразу на банковский счет не перечисляются.
На обращение у наследников есть 10 лет
Унаследованную часть второго пенсионного уровня можно потребовать в течение десяти лет со дня смерти человека. Пока наследники не обратились за деньгами и десятилетний срок не закончился, накопление продолжает находиться под управлением выбранного умершим управляющего средствами.
Если в течение десяти лет наследники так и не заявят о своих правах, капитал перечислят в государственный специальный пенсионный бюджет. Поэтому даже если после смерти родственника прошло несколько лет, проверить наличие такого наследства все еще может иметь смысл.
Как узнать, был ли у умершего наследуемый второй пенсионный уровень
Если родственники не знают, оставил ли человек распоряжение о наследовании второго пенсионного уровня, это можно выяснить через VSAA. Также при открытии наследственного дела нотариус запрашивает у VSAA информацию о том, имеется ли наследуемый пенсионный капитал и каков его размер.
VSAA указывает, что информацию о возможном наследуемом накоплении умершего можно получить, обратившись непосредственно в агентство.
После назначения пенсии правила уже другие
Все описанное выше относится прежде всего к ситуации, когда человек умер до того, как запросил государственную пенсию по возрасту. После назначения пенсии ранее зарегистрированное распоряжение о втором пенсионном уровне перестает действовать. Обычную государственную пенсию наследовать нельзя.
Однако существует отдельный вариант. Если при выходе на пенсию человек использовал капитал второго пенсионного уровня для заключения договора страхования пожизненной пенсии и в договоре был указан выгодоприобретатель, после смерти выплаты могут продолжаться этому человеку в соответствии с условиями страхового договора.