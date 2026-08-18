Что происходит со вторым пенсионным уровнем после смерти человека в Латвии

Есть и другой вариант - заранее выбрать одного человека, к пенсионному капиталу которого после смерти будет добавлен ваш второй пенсионный уровень. В таком случае наследственное дело для этой суммы не требуется. После регистрации факта смерти VSAA добавляет капитал умершего к накоплению указанного человека. Но есть важное условие: на момент смерти этот человек сам должен оставаться участником второго пенсионного уровня. Если он уже вышел на пенсию, умер или по другой причине больше не является участником второго уровня, капитал умершего будет передан в наследство по правилам Гражданского закона.