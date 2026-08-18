Почему котлеты получаются сухими: 5 ошибок еще до того, как они попали на сковороду

Еще один распространенный миф - чем больше яиц добавить, тем лучше котлеты будут держать форму. На самом деле избыток яйца может сделать их плотнее и жестче. Более того, для обычных мясных котлет яйцо вообще не всегда необходимо. Хорошо приготовленный фарш способен сохранять форму и без него.