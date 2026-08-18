После взлома CSDD мошенники могут атаковать вас даже через год: эксперт объяснил, как распознать обман

Страздиньш приводит простой пример. Человеку спустя некоторое время может прийти письмо или SMS якобы от CSDD с требованием оплатить штраф, дорожный налог, технический осмотр или другой платеж. "Например, через год тебе могут снова прислать счет - якобы от CSDD - за технический осмотр, эксплуатационный налог или что-то еще. Ты заходишь на страницу, оплачиваешь, а оказывается, что это был не CSDD", - объясняет эксперт.