После взлома CSDD мошенники могут атаковать вас даже через год: эксперт объяснил, как распознать обман
После кибератаки на CSDD мошенники получили не только имена и персональные коды, но и данные об автомобилях и платежах. Эксперт по кибербезопасности Элвис Страздиньш предупреждает: фальшивое сообщение может прийти даже через год.
После кибератаки на информационную систему Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) мошенники могут получить возможность проводить гораздо более убедительные фишинговые атаки. По словам известного борца с мошенничеством Элвиса Страздиньша, опасность заключается не только в том, что подозрительные сообщения могут появиться сразу после утечки данных. Злоумышленники способны воспользоваться полученной информацией спустя месяцы или даже год.
В результате атаки злоумышленники частично получили доступ к историческим данным платежных квитанций. Среди оказавшейся в их распоряжении информации могли быть имя и фамилия человека или название компании, персональный код либо регистрационный номер, сведения о платеже и дате его совершения, номер автомобиля и адрес.
На первый взгляд такая информация может показаться не слишком опасной. Однако именно сочетание нескольких реальных данных способно сделать мошенническое сообщение значительно убедительнее.
Страздиньш приводит простой пример. Человеку спустя некоторое время может прийти письмо или SMS якобы от CSDD с требованием оплатить штраф, дорожный налог, технический осмотр или другой платеж. "Например, через год тебе могут снова прислать счет - якобы от CSDD - за технический осмотр, эксплуатационный налог или что-то еще. Ты заходишь на страницу, оплачиваешь, а оказывается, что это был не CSDD", - объясняет эксперт.
По его словам, мошенникам особенно выгодно использовать информацию, которая уже известна потенциальной жертве. Если в сообщении указаны настоящие имя и фамилия, номер автомобиля или другие сведения, связанные с транспортным средством, человеку гораздо сложнее сразу заподозрить обман.
При этом эксперт предупреждает: отсутствие подозрительных звонков или сообщений сразу после инцидента еще не означает, что утекшие данные не будут использованы.
CSDD ir piedzīvojusi kiberuzbrukumu – nopludināti personas dati, tostarp personas kodi, automašīnu numuri, maksājumu datumi un cita informācija. Par pašu uzbrukumu pagaidām zināms maz, un tiek apgalvots, ka paroles nav nozagtas. pic.twitter.com/RouExOXLvp— Elviss Strazdiņš 🇱🇻 🇺🇦 (@elnormous) August 13, 2026
Главное - проверять адрес сайта
Особое внимание эксперт советует обращать на ссылки, которые содержатся в SMS или электронных письмах. Мошенники могут выдавать себя не только за CSDD, но и за другие хорошо известные организации и сервисы - например, службы доставки или государственные учреждения.
Если сообщение предлагает перейти по ссылке, чтобы оплатить штраф, счет или выполнить другое действие, нельзя автоматически доверять адресу только потому, что в нем встречаются знакомые буквы или название организации.
Страздиньш объясняет, что в интернет-адресе важно смотреть именно на домен, а не на длинный путь после него. Мошенники могут создать адрес, в котором название CSDD будет находиться в одной из частей ссылки, создавая впечатление, что пользователь действительно переходит на официальный сайт.
Он также рекомендует не переходить по сомнительным ссылкам и не вводить на подозрительных страницах персональные или банковские данные.