Семейный врач объяснил, как теперь работают направления к специалистам и сколько они действуют
Переходный период на полностью цифровые электронные направления начался 20 ноября 2025 года и завершился 5 мая 2026 года. Однако и сейчас врач при необходимости все еще может выписать направление в бумажном виде, объясняет семейный врач Марис Белте.
Исключение составляют уход на дому и тяжелобольные пациенты. Пока в бумажном виде доступны также направления на лабораторные исследования, однако в течение этого лета будет осуществлен переход на электронные направления.
Без направления семейного врача по-прежнему можно обращаться к специалистам прямого доступа, например к педиатру, гинекологу или офтальмологу.
Электронное направление и в дальнейшем можно будет использовать для получения консультаций специалистов, проведения диагностических исследований, медицинской помощи на дому, а также других амбулаторных услуг и услуг дневного стационара.
Тем, у кого на руках все еще есть бумажное направление, следует учитывать, что для записи на обследование или к специалисту придется лично прийти в медицинское учреждение. В регистратуре бумажное направление внесут в систему, чтобы перевести его в цифровой формат.
При записи на услугу по телефону, в электронном виде или лично сотруднику регистратуры необходимо сообщить о полученном электронном направлении.
Электронное направление действительно в течение трех месяцев. За это время необходимо записаться в очередь к нужному специалисту. Если человек найдет другого специалиста, который может принять раньше или к которому он предпочитает обратиться, он может отменить предыдущую запись и записаться к другому врачу.
С одним направлением больше нельзя будет одновременно стоять в очереди к нескольким специалистам. После того как визит назначен, продолжительность ожидания или поиск другого специалиста с более короткой очередью не ограничиваются.
Возможность одновременно записываться к нескольким специалистам до сих пор была большой проблемой, поскольку многие люди записывались в нескольких местах, затем попадали на прием в одном из них, а об остальных записях забывали. В результате искусственно создавались длинные очереди: специалисты ждали пациентов, которые в итоге не приходили, а количество доступных услуг, оплачиваемых государством, сокращалось.