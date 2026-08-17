Семейный врач объяснил, как теперь работают направления к специалистам и сколько они действуют

Электронное направление действительно в течение трех месяцев. За это время необходимо записаться в очередь к нужному специалисту. Если человек найдет другого специалиста, который может принять раньше или к которому он предпочитает обратиться, он может отменить предыдущую запись и записаться к другому врачу.