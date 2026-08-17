Близкий человек умер: какие возможные выплаты в Латвии стоит проверить помимо наследства
После смерти близкого человека обычно приходится заниматься наследством, банковскими счетами и другими формальностями. Но в Латвии есть и отдельные выплаты, которые не стоит упускать. В зависимости от ситуации деньги могут полагаться человеку, организовавшему похороны, супругу или партнеру умершего, его детям и другим членам семьи.
Пособие на погребение может составлять от нескольких сотен до нескольких тысяч евро
Одна из первых выплат, которую стоит проверить, - пособие на погребение. Его выплачивает Государственное агентство социального страхования (VSAA, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra). Получателем может быть человек, который фактически взял на себя организацию похорон. Размер зависит от статуса умершего.
Если умерший был социально застрахованным работником или самозанятым, пособие составляет две его среднемесячные зарплаты страховых взносов. При этом для человека, умершего с 1 января 2026 года, выплата не может быть меньше 1487,77 евро.
Если умер пенсионер или получатель страхового возмещения, пособие составляет сумму двух его месячных пенсий или страховых возмещений. В случае пенсионера учитывается также доплата за страховой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года, если она была назначена.
Если умерший был безработным и соответствовал установленным условиям, в 2026 году пособие составляет 561 евро. Такая же сумма предусмотрена при смерти находившегося на иждивении социально застрахованного человека ребенка в случаях, предусмотренных правилами.
Если умерший одновременно соответствовал нескольким критериям, например был работающим пенсионером, выплачивается одно пособие - наибольшее из возможных.
Заявление необходимо подать в течение шести месяцев после смерти. Если этот срок пропущен, пособие уже не назначается. Обратиться можно через Latvija.gov.lv, в VSAA, в едином центре обслуживания клиентов государства и самоуправлений, а в Риге - также при регистрации смерти в отделе ЗАГС.
Супруг пенсионера может еще год получать половину его пенсии
Если умерший получал пенсию, у пережившего супруга или зарегистрированного партнера может возникнуть право еще в течение года получать специальное пособие.
Его размер составляет 50% от пенсии умершего, включая доплату за страховой стаж до конца 1995 года, если такая доплата была назначена. Пособие выплачивается в течение 12 месяцев со дня смерти. Но право есть не у каждого супруга. На день смерти пара должна состоять в зарегистрированном браке или зарегистрированном партнерстве, а переживший супруг или партнер должен сам получать пенсию по возрасту, инвалидности, выслуге лет или специальную государственную пенсию.
Обратиться за пособием рекомендуется в течение шести месяцев после смерти. При более поздней подаче заявления выплата за часть прошедшего периода может быть потеряна.
Проверьте, не осталась ли невыплаченная пенсия или пособие
Бывает, что пенсия, пособие или страховое возмещение человеку уже были начислены, но получить деньги до смерти он не успел. Такие суммы не обязательно пропадают. За ними можно обратиться в VSAA отдельно.
Для большинства невыплаченных услуг VSAA заявление необходимо подать в течение шести месяцев со дня смерти. Если речь идет о невыплаченном государственном социальном пособии, срок составляет 12 месяцев.
Если у умершего были дети, нужно проверить пенсию по потере кормильца
Дети умершего социально застрахованного человека могут иметь право на пенсию по потере кормильца.
Размер рассчитывается исходя из возможной пенсии умершего. Если иждивенец один, учитывается 50% расчетной пенсии, если двое - 75%, если трое и более - 90%. При этом государством установлен минимальный размер выплаты на каждого ребенка. С 1 января 2026 года он составляет:
- 213 евро в месяц для ребенка до семи лет;
- 255 евро в месяц с семилетнего возраста.
Если необходимые документы поданы не позднее чем через шесть месяцев после смерти кормильца, пенсия назначается со дня его смерти.
Право на выплату может сохраняться и после 18-летия. В предусмотренных законом случаях пенсию продолжают платить молодым людям, которые учатся очно и еще не достигли 24 лет.
Отдельно стоит проверить накопления второго пенсионного уровня
Если человек умер до назначения ему пенсии по возрасту, у него могли остаться накопления второго пенсионного уровня.
Еще при жизни участник второго пенсионного уровня может выбрать, что произойдет с накопленным капиталом в случае его смерти до выхода на пенсию. Возможны три варианта - передать средства в государственный специальный пенсионный бюджет, присоединить их к капиталу второго пенсионного уровня указанного человека или передать в наследство в порядке, установленном Гражданским законом.
VSAA отдельно предоставляет информацию о наследовании капитала второго пенсионного уровня. При этом обычную уже назначенную государственную пенсию унаследовать нельзя. Другие правила могут действовать, если после выхода на пенсию человек использовал накопления второго уровня для заключения договора страхования пожизненной пенсии и указал в нем выгодоприобретателя.
Проверьте страхование жизни
Еще один возможный источник выплаты - страхование жизни. Если у умершего был действующий договор и смерть подпадает под предусмотренный им страховой случай, страховая компания выплачивает возмещение лицу, указанному в договоре. Закон предусматривает, что страховая выплата производится тому, кому она полагается согласно конкретному договору страхования. Поэтому имеет смысл проверить документы умершего, платежи страховым компаниям и договоры, которые могли заключаться отдельно, через банк или работодателя.
Размер выплаты и условия в этом случае зависят от конкретного страхового полиса.
Если человек погиб из-за несчастного случая на работе или профзаболевания
Для семей предусмотрена отдельная система выплат, если смерть связана с несчастным случаем на работе или профессиональным заболеванием.
В таком случае нетрудоспособным членам семьи, которых умерший полностью или частично содержал, может выплачиваться возмещение по потере кормильца. Его размер рассчитывается с учетом средней зарплаты страховых взносов умершего и числа иждивенцев.
Обратиться за этой выплатой нужно в VSAA. Если заявление подано в течение шести месяцев после смерти, выплата назначается по общим правилам. При более позднем обращении ее могут назначить только за шесть месяцев, предшествовавших подаче заявления.
Важно, что в случае смерти из-за несчастного случая на работе или профзаболевания действует именно эта схема возмещения, а не обычная пенсия по потере кормильца.
Помощь может быть и у самоуправления
Помимо государственных выплат, стоит проверить правила конкретного самоуправления.
В Латвии муниципальная социальная помощь регулируется на местном уровне, поэтому наличие дополнительного пособия, его размер и условия могут отличаться в Риге, Даугавпилсе, Лиепае или другом самоуправлении. Практически это означает, что после смерти близкого имеет смысл обратиться в социальную службу по месту жительства и спросить, предусмотрена ли дополнительная помощь на расходы, связанные с похоронами, или другие виды поддержки.