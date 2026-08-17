Близкий человек умер: какие возможные выплаты в Латвии стоит проверить помимо наследства

Его размер составляет 50% от пенсии умершего, включая доплату за страховой стаж до конца 1995 года, если такая доплата была назначена. Пособие выплачивается в течение 12 месяцев со дня смерти. Но право есть не у каждого супруга. На день смерти пара должна состоять в зарегистрированном браке или зарегистрированном партнерстве, а переживший супруг или партнер должен сам получать пенсию по возрасту, инвалидности, выслуге лет или специальную государственную пенсию.