Почему картофельное пюре становится "резиновым": ошибка, которую многие совершают автоматически

В картофеле содержится много крахмала. Пока клубни варятся и затем аккуратно разминаются, часть крахмала высвобождается, благодаря чему пюре приобретает привычную мягкую консистенцию. Но если картофель начать активно взбивать, клетки разрушаются гораздо сильнее. Выделяется слишком много крахмала, который при постоянном перемешивании связывается с влагой. В результате вместо воздушного пюре получается плотная, липкая и тягучая масса. Особенно быстро это происходит при использовании погружного блендера. Иногда достаточно буквально нескольких секунд, чтобы картофель изменил текстуру.