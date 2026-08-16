Дым чувствуют почти все, а угарный газ - никто: разница в датчиках, которая может стоить жизни

Опасность угарного газа усугубляется тем, что самочувствие не всегда вовремя и явно сигнализирует о наличии ядовитого газа в помещении. Симптомами отравления угарным газом могут быть головная боль, головокружение, тошнота, слабость, усталость и спутанность сознания, но их можно спутать с признаками других недомоганий. Кроме того, угарный газ может вызвать у человека сонливость и дезориентацию, из-за чего при усугублении опасности пострадавший может оказаться не в состоянии адекватно реагировать.