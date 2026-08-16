Дым чувствуют почти все, а угарный газ - никто: разница в датчиках, которая может стоить жизни
Многие люди не знают, что угарный газ невозможно почувствовать — ни увидеть, ни унюхать: единственный способ вовремя заметить опасность, по словам экспертов, это установить датчик.
Согласно исследованию G4S, 68 процентов респондентов знали, что человек не может самостоятельно обнаружить угарный газ с помощью органов чувств, а остальные 32 процента либо не знали этого, либо затруднились ответить на вопрос.
Угарный газ, или монооксид углерода, образуется при неполном сгорании и может скапливаться в помещении, например, при использовании печи, камина, плиты, газового котла или газовой колонки. Опасность возрастает, в частности, если оборудование неисправно, дымоходы не прочищены, вентиляция недостаточна или для горения не хватает воздуха.
По словам руководителя отдела по работе с частными клиентами G4S Тармо Пярьяла, люди чаще связывают опасность угарного газа с твердотопливным отоплением и могут не осознавать в той же мере необходимость датчика в домах с газовым оборудованием. «На самом деле опасность может возникнуть везде, где происходит горение: рядом с печью, камином, плитой, газовым котлом, газовой колонкой или другим устройством, сжигающим топливо. Риск возрастает, если устройство неисправно, дымоходы не прочищены, вентиляция плохая или приток воздуха недостаточен», – сказал Пярьяла.
Опасность угарного газа усугубляется тем, что самочувствие не всегда вовремя и явно сигнализирует о наличии ядовитого газа в помещении. Симптомами отравления угарным газом могут быть головная боль, головокружение, тошнота, слабость, усталость и спутанность сознания, но их можно спутать с признаками других недомоганий. Кроме того, угарный газ может вызвать у человека сонливость и дезориентацию, из-за чего при усугублении опасности пострадавший может оказаться не в состоянии адекватно реагировать.
«В случае с угарным газом вопрос не во внимательности. Даже самый бдительный человек не способен сам заметить газ без цвета и запаха. Поэтому датчик угарного газа – единственный способ своевременно обнаружить опасность в доме», – пояснил Пярьяла.
В то же время датчик дыма в домах встречается гораздо чаще, чем датчик угарного газа. При этом датчики дыма и угарного газа выполняют разные функции, поэтому наличие датчика дыма не означает, что опасность, связанная с угарным газом, будет обнаружена.
Датчик угарного газа следует устанавливать в соответствии с инструкциями производителя, а его исправность и срок службы необходимо регулярно проверять. В случае срабатывания сигнализации датчика необходимо покинуть помещение, по возможности открыть двери и окна и вызвать помощь, а не оставаться для самостоятельного поиска причины отравления или возвращаться в опасное помещение.