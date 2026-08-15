Платите телефоном? Эксперт предупредила о рисках, о которых многие забывают
Летом мы чаще путешествуем, ходим на фестивали, концерты и спортивные мероприятия, а телефон постепенно становится главным инструментом для повседневных платежей. Поднесли смартфон к терминалу - и покупка оплачена. Удобно, быстро и, на первый взгляд, безопасно. Но именно привычка платить одним движением может сыграть против пользователя, если забыть о базовых мерах безопасности.
Эксперт по предотвращению мошенничества банка Luminor Мария Целма рассказала, на что стоит обратить внимание тем, кто активно пользуется цифровой банковской картой.
Телефон теперь требует такой же защиты, как кошелек
Главное преимущество цифровой карты очевидно - физическую банковскую карту можно оставить дома. Телефон всегда под рукой, а оплатить покупку можно буквально за несколько секунд.
Но вместе с этим повышается значение защиты самого устройства. Если смартфон или умные часы используются для платежей, экран обязательно должен быть защищен надежным кодом, отпечатком пальца или распознаванием лица.
Коды вроде "0000", "1234" или даты рождения - плохой вариант. Чем проще код, тем легче постороннему получить доступ к устройству.
Перед поездкой проверьте лимиты
Еще одна простая мера, о которой многие вспоминают только после неприятного инцидента, - лимиты по карте.
Перед отпуском или поездкой стоит заглянуть в интернет-банк или мобильное приложение и проверить установленные ограничения. Если планируются обычные расходы на транспорт, еду, напитки и небольшие покупки, нет необходимости держать высокий лимит.
А вот если предстоит оплатить гостиницу, авиабилеты или аренду автомобиля, лимит можно временно увеличить. После крупной покупки его лучше снова снизить.
Это не защитит от всех видов мошенничества, но позволит ограничить возможный ущерб, если данными карты кто-то воспользуется незаконно.
Полезно также включить уведомления обо всех операциях. Тогда подозрительный платеж можно заметить практически сразу и оперативно заблокировать карту.
В толпе легко потерять бдительность
Фестивали, концерты и другие массовые мероприятия - идеальная среда для невнимательности. Люди торопятся, вокруг шумно, кто-то отвлекает, а усталость после нескольких часов на мероприятии только усиливает вероятность ошибки.
Поэтому перед подтверждением платежа стоит проверить сумму на терминале. Если требуется PIN-код, вводить его нужно так, чтобы никто из окружающих не мог его подсмотреть.
И еще одно простое правило - не передавайте свой телефон или умные часы другим людям для оплаты.
В путешествии одной цифровой карты может оказаться недостаточно
За границей бесконтактная оплата сегодня широко распространена, но рассчитывать исключительно на телефон все же не стоит. В некоторых местах может потребоваться физическая банковская карта или наличные.
Оптимальный вариант - использовать телефон для повседневных покупок, а физическую карту хранить отдельно и в надежном месте. В случае разряженного телефона, технического сбоя или проблем с бесконтактной оплатой запасной вариант окажется очень кстати.
Бесплатный Wi-Fi не всегда бесплатен с точки зрения безопасности
Еще одна распространенная ошибка - использование общественных Wi-Fi-сетей для банковских операций. Если необходимо войти в мобильное банковское приложение или интернет-банк, безопаснее воспользоваться мобильным интернетом.
Осторожность нужна и возле общественных зарядных станций. Подключать смартфон к неизвестному USB-разъему рискованнее, чем использовать собственное зарядное устройство и обычную электрическую розетку. USB-соединение предназначено не только для зарядки - оно также может использоваться для передачи данных.
Перед поездкой стоит сделать еще две вещи: обновить операционную систему телефона и установить последнюю версию банковского приложения.
В итоге цифровая карта действительно способна сделать летние поездки проще. Но безопасность здесь зависит не столько от самого способа оплаты, сколько от привычек пользователя. Чем меньше лишних возможностей для доступа к телефону и банковским данным, тем меньше шансов, что удобство бесконтактной оплаты обернется финансовыми проблемами.