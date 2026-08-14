"Аудиотеррор" на улицах Старой Риги: кто регулирует уличных музыкантов и когда полиция может остановить "концерт"?
Для многих офисных работников в центре Риги и жителей Старой Риги обычный день летом превращается в настоящее испытание для нервной системы. Люди жалуются на уличных музыкантов, чьи продолжительные, громкие и зачастую откровенно непрофессиональные выступления прямо под окнами делают полноценную работу и спокойный отдых дома практически невозможными.
"Аудиотеррор" на улицах Риги
В летние месяцы, когда центр Риги и Старую Ригу заполняют туристы, на улицах появляется и значительно больше уличных музыкантов. Однако для местных жителей и офисных работников их выступления нередко превращаются в настоящий "аудиотеррор". Практически весь рабочий день прямо под окнами звучит громкая, навязчивая и зачастую художественно низкокачественная музыка, сопровождаемая откровенно фальшивым пением, которое временами перерастает в обычный невнятный крик. Этот навязчивый шум слышен даже при закрытых окнах и мешает как полноценно работать, так и отдыхать.
Разумеется, на городских улицах немало и действительно талантливых и профессиональных музыкантов, выступления которых обогащают атмосферу Риги и доставляют искреннее удовольствие как туристам, так и прохожим. Но недовольство жителей и жалобы связаны именно с теми "артистами", выступлениям которых не хватает музыкального качества, причем нередко часами "пилится" одна и та же мелодия или даже звучит геополитически провокационная музыка. В Старой Риге, где узкие улицы создают особую акустику, даже один громкий инструмент способен заполнить звуком весь квартал.
Ситуация становится еще более невыносимой, если несколько уличных музыкантов решают "конкурировать" и устраиваются играть практически рядом друг с другом, создавая беспощадный звуковой хаос.
Например, на одном углу кто-то мучает фальшивый шлягер, а в нескольких десятках метров другой во все горло орет душераздирающую поп-песню. От этого хаоса уже не могут укрыться ни прохожие, ни офисные работники, ни жители центра.
"Пришел и играй" - разрешение не требуется
Еще в 2023 году в Рижской думе активно обсуждалась необходимость введения обязательных правил для уличных музыкантов с определением конкретных мест и временных ограничений, однако реального регулирования в столице по-прежнему нет.
Как пояснили в Рижской думе, в настоящее время ни в стране, ни в Риге нет отдельного регулирования для уличных музыкантов. Специальное разрешение необходимо именно для публичных мероприятий, а для обычного музицирования на улицах заранее получать его не требуется.
"В соответствии с действующим регулированием, если человек выбирает какое-либо место, заранее публично ничего не заявляя, не приглашая зрителей собраться, а спонтанно - приходит и начинает играть или петь, с точки зрения регулирования мероприятий не требуется предпринимать никаких действий, однако поведение оценивается с точки зрения общественного порядка, то есть не нарушается ли таким музицированием или пением покой и повседневная жизнь других людей".
Также подчеркивается, что использование устройств для усиления звука (или просто громких инструментов) затрагивает более широкий круг людей, что повышает вероятность того, что музыка мешает окружающим. Особенно это касается Старой Риги, где на каждом углу есть какой-нибудь магазин или кафе, а также пешеходных туннелей, в которых благодаря акустике даже один инструмент способен заполнить звуком весь туннель.
Полиция оценивает каждый случай индивидуально
Специалист по коммуникации Рижской государственной муниципальной полиции Эрика Верзе напоминает: если музыка уличного музыканта мешает окружающим, об этом можно сообщить в полицию по телефону 112 или через мобильное приложение RVPP.
Она поясняет, что муниципальная полиция в пределах своей компетенции реагирует на все жалобы жителей, коммерсантов и учреждений о возможном нарушении общественного порядка и покоя людей, в том числе в случаях, когда в общественном месте звучит громкая музыка или мешающим образом используются устройства для усиления звука.
"В таких случаях сотрудники муниципальной полиции оценивают каждую ситуацию индивидуально, прибывая на место происшествия и учитывая фактические обстоятельства, в том числе место, время суток, интенсивность звука, характер поступивших жалоб и другие значимые обстоятельства. Таким образом оценивается, имеются ли признаки нарушения. Нередко такие ситуации удается разрешить и путем переговоров", - подчеркивает она.
Всего с 1 января этого года по настоящее время Рижская государственная муниципальная полиция получила 11 сообщений об уличных музыкантах, и все эти вызовы были связаны с шумом, то есть с нарушением общественного порядка.