"Аудиотеррор" на улицах Старой Риги: кто регулирует уличных музыкантов и когда полиция может остановить "концерт"?

Разумеется, на городских улицах немало и действительно талантливых и профессиональных музыкантов, выступления которых обогащают атмосферу Риги и доставляют искреннее удовольствие как туристам, так и прохожим. Но недовольство жителей и жалобы связаны именно с теми "артистами", выступлениям которых не хватает музыкального качества, причем нередко часами "пилится" одна и та же мелодия или даже звучит геополитически провокационная музыка. В Старой Риге, где узкие улицы создают особую акустику, даже один громкий инструмент способен заполнить звуком весь квартал.