Яблоки из крупных магазинов потеряли свой вкус: эксперт раскрыл правду, о которой продавцы не говорят

Хотя яблоки доступны в магазинах круглый год, у них, как и у других фруктов, есть свой сезон. Покупателям не стоит слишком полагаться на полные контейнеры с яблоками, которые появляются в магазинах весной или летом, - в Северном полушарии самые вкусные яблоки обычно бывают с конца сентября до начала ноября. По словам Алсберга, фрукт, купленный в магазине в марте или июне, может быть уже несколько месяцев или даже год как собран.