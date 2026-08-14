Яблоки из крупных магазинов потеряли свой вкус: эксперт раскрыл правду, о которой продавцы не говорят
Покупатели все чаще замечают, что яблоки из магазинов уже не такие сочные и хрустящие, как раньше. Эксперт объяснил, почему привычные фрукты теряют вкус.
Вместо сочных и хрустящих фруктов на полках нередко оказываются сухие яблоки, которые "высасывают" влагу изо рта, словно наждачная бумага. Причины этого явления в интервью изданию Simply Recipes объяснил эксперт по торговле свежими продуктами Джош Алсберг.
По словам специалиста, одна из главных причин - изменение климата.
"Яблокам нужны теплые летние дни и прохладные ночи, чтобы они приобрели идеальную хрусткость", - объяснил Алсберг.
Поскольку лето становится более продолжительным и жарким, фрукты созревают быстрее, и их приходится собирать раньше - еще до того, как они успевают полностью приобрести свой вкус, сладость и текстуру. Именно поэтому один и тот же сорт - будь то Gala, Fuji или Red Delicious - в разных партиях может иметь совершенно разный вкус. На это влияют погодные условия, состояние почвы и количество осадков, отметил эксперт.
Хотя яблоки доступны в магазинах круглый год, у них, как и у других фруктов, есть свой сезон. Покупателям не стоит слишком полагаться на полные контейнеры с яблоками, которые появляются в магазинах весной или летом, - в Северном полушарии самые вкусные яблоки обычно бывают с конца сентября до начала ноября. По словам Алсберга, фрукт, купленный в магазине в марте или июне, может быть уже несколько месяцев или даже год как собран.
"Большинство яблок, выращиваемых в промышленных масштабах, производят не ради вкуса, а с учетом требований к транспортировке и хранению", - подчеркнул эксперт.
Он отметил, что за то время, пока фрукт добирается из сада до полки магазина, - а это может занять несколько месяцев, в течение которых яблоки хранятся и перевозятся через несколько складов, - он постепенно теряет свои качества.
"Чем дольше яблоки хранятся, тем заметнее и быстрее они теряют свои свойства", - добавил Алсберг.
Как выбрать действительно вкусные яблоки
По рекомендациям эксперта, следует учитывать несколько факторов:
Покупайте в сезон. Самые хрустящие и сладкие яблоки бывают осенью. По словам Алсберга, идеальное время для их покупки - середина октября.
Выбирайте местные. Стоит посетить фермерские хозяйства, где можно самостоятельно собрать урожай, заглянуть на фермерские рынки или в сезон искать в магазинах корзины с местными яблоками.
Пробуйте новые сорта. Каждый год появляются новые, более сочные и ароматные сорта яблок, например Cosmic Crisp или Envy. В сезон можно найти и менее известные, но очень вкусные сорта, такие как Pink Pearl и Jonagold.
Ориентируйтесь на внешний вид и плотность. Хорошее яблоко должно быть твердым, с плотной кожицей и насыщенным цветом.