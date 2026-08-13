Почему оладьи получаются плоскими и жирными: что вы могли сделать не так

Сначала сковороду нужно хорошо разогреть, затем добавить небольшое количество масла и только после этого выкладывать тесто. При этом постоянно жарить на максимальном огне тоже не стоит - поверхность быстро подгорит, а середина останется сырой. Оптимальный вариант - средний или умеренно средний огонь.