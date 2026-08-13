Забыли забрать посылку из пакомата? Вот что с ней происходит дальше
Пакоматы стали неотъемлемой частью повседневной жизни - заказ можно получить в удобное для себя время, однако иногда случается, что посылка остается не забранной. Человек мог уехать, не заметить уведомление или просто забыть. Что происходит, когда заканчивается срок хранения посылки?
Чтобы выяснить, что происходит с отправлением после окончания срока хранения, Otkrito сравнил условия двух широко используемых в Латвии операторов пакоматов - Omniva и DPD. Следует учитывать, что у других операторов правила могут отличаться, поэтому каждому стоит ознакомиться с условиями выбранной компании.
Сколько времени посылка хранится в пакомате?
Это зависит от оператора. В пакоматах Omniva отправления хранятся четыре дня, а в DPD Paku Skapis - семь дней. Четырехдневный срок хранения Omniva действует с 1 мая этого года - тогда компания изменила прежний семидневный срок.
Обе компании отправляют клиентам уведомления и напоминания, чтобы посылку не забыли забрать.
Omniva информирует клиента с помощью SMS и/или уведомления в приложении, а если отправитель указал адрес электронной почты - также по электронной почте. Перед окончанием срока хранения отправляется повторное уведомление.
DPD в день доставки отправляет SMS и электронное письмо, на второй день хранения - напоминание по электронной почте, а на третий день - еще одно электронное письмо и SMS.
Что происходит, если посылку вовремя не забрать?
Если установленный срок хранения истекает, а клиент не договорился о его продлении, посылку извлекают из пакомата и возвращают отправителю.
Это касается и заказов из интернет-магазинов. Например, если человек заказал товар с оплатой при получении, но не забрал посылку, она возвращается продавцу.
Omniva отмечает, что важно отличать такие возвращенные отправления от фактически не востребованных посылок. Фактически не востребованными считаются отправления, которые невозможно выдать получателю или вернуть отправителю.
Как часто люди не забирают посылки?
Здесь данные двух компаний отличаются, поскольку они учитывают разные ситуации.
DPD указывает, что примерно одна из 500 посылок, или 0,2% отправлений, не забирается вовремя.
Omniva, в свою очередь, сообщает, что в Латвии доля фактически не востребованных отправлений составляет менее 0,01%. В эту статистику не входят посылки, которые клиент не забрал, но которые впоследствии возвращаются продавцу.
Omniva отмечает, что доля возврата товаров, приобретенных в интернет-магазинах, может достигать 5-10%, особенно в сегменте одежды и обуви, однако это не то же самое, что не забранная посылка.
Почему люди не забирают посылки?
Причины могут быть самыми разными.
DPD, основываясь на отзывах клиентов и имеющейся информации, называет изменение потребности в заказанном товаре - особенно в случаях, когда за товар нужно платить при получении, ошибки в контактных данных и длительное отсутствие получателя.
Omniva, в свою очередь, отмечает, что одной из наиболее распространенных причин является решение отказаться от покупки, особенно в случае импульсивных покупок. Более высок риск не забрать также заказы с одеждой и обувью.
Можно ли продлить срок хранения посылки?
Да, однако условия отличаются.
В Omniva срок хранения отправления можно продлить на четыре дня за один раз - в общей сложности максимум на 12 дополнительных дней. За каждый дополнительный день хранения взимается плата в размере 1 евро.
DPD также предлагает продлить срок хранения, однако клиенту необходимо связаться со службой поддержки компании. Дополнительная плата за продление срока хранения с получателя не взимается.
Что происходит с посылкой, если ее невозможно вернуть?
Такие ситуации случаются крайне редко, однако Omniva указывает, что если отправление невозможно вернуть отправителю либо и отправитель, и получатель отказываются его принять, посылка передается на хранение на срок до шести месяцев.
Если и за это время решение не найдено, компания распоряжается отправлением в соответствии с установленным порядком. Пригодные для использования вещи, например одежда, обувь и игрушки, по возможности передаются благотворительным организациям или приютам для животных, а непригодное содержимое утилизируется.
Что делать, если знаешь, что не сможешь вовремя забрать посылку?
Главное - не откладывать это на последний день. Если заранее известно, что посетить пакомат в установленный срок не получится, следует связаться с конкретным оператором и узнать, можно ли продлить срок хранения.
В случае Omniva это можно сделать через систему самообслуживания, а DPD предлагает обратиться в службу поддержки.
Таким образом можно избежать возврата посылки отправителю и лишней поездки за ней уже в другое место.