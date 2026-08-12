"Если бы я знал это в 20 лет!" Пять финансовых советов молодым людям от сотрудников банка
У многих первая зарплата ассоциируется с чувством свободы, но с первым самостоятельным доходом часто приходят и первые ошибки: необдуманные покупки, откладывание накоплений на потом или мнение, что финансовое планирование будет актуальным только при увеличении дохода, заявили в латвийском филиале Bigbank.
В Международный день молодежи 12 августа сотрудники банка делятся советами, которые они сами хотели бы получить, начиная самостоятельную жизнь.
Выбирай свой банк осознанно
Первый банковский счет часто открывают в том же банке, которым уже пользуется семья, не сравнивая стоимость и преимущества услуг. Как вспоминает Ингус, руководитель отдела кредитного администрирования и судопроизводства Bigbank, сам он когда-то тоже выбрал банк, не особо углубляясь в другие предложения.
“В то время мне казалось, что банковский счет - это что-то неизменное, и альтернативы рассматривать не стоит. Сегодня я понимаю, что выбор банка - это важное финансовое решение, которое стоит периодически пересматривать, как, например, выбор мобильного оператора или страховое предложение”, - говорит Ингус.
Уже с первой зарплаты важно обращать внимание не только на стоимость обслуживания счета, карты и платежей, но и на то, что происходит с деньгами на счете.
Не жди “лучших времен”, чтобы начать откладывать
Люди склонны откладывать накопление, потому что им кажется, что их дохода пока недостаточно. Однако “правильный момент”, когда у них внезапно появится много лишних денег, может и не наступить, потому что жизненные цели становятся все больше, потребности растут, и расходы тоже увеличиваются. Кристине, старший специалист по качеству и непрерывному совершенствованию Bigbank, посоветовала бы себе в молодости не ждать, а начать с небольшой суммы и конкретной цели.
“Не убеждай себя, что ты не можешь откладывать деньги или у тебя нет “лишних” денег. Часто это просто отговорки. Поставь перед собой конкретную цель и автоматически переводи часть зарплаты на сберегательный счет прямо в день выплаты. Таким образом твои мечты превратятся в реальные планы”, - призывает Кристине.
К тому же важнее не сумма накоплений, а привычка. Даже небольшие, но регулярные пополнения сберегательного счета помогают укрепить финансовую дисциплину и постепенно создать подушку безопасности для непредвиденных расходов.
Вкладывай в свое самочувствие
Финансовая грамотность подразумевает не только экономию и откладывание денег на будущее - не менее важно найти баланс между повседневными расходами, накоплениями и наслаждением жизнью.
Как отмечает Данута, руководитель отдела по работе с клиентами Bigbank, в детстве она научилась тратить деньги обдуманно и только на самое необходимое, но позже поняла другую важную вещь: “Деньги - это не только залог безопасности в будущем, это также инструмент, который помогает наслаждаться жизнью сегодня”.
В качестве ориентира в своей повседневной жизни Данута использует популярную модель “70/20/10”, которая предусматривает 70% выделять на расходы, 20% на сбережения или инвестиции и 10% на пожертвования.
“Это помогает мне сохранять баланс, и я стараюсь передать этот подход своим детям. Главное не точный процент, а понимание того, что деньги нужны для сегодняшних радостей, будущей безопасности и как возможность приносить пользу другим”, - говорит Данута.
Перед покупкой спроси себя: а действительно ли мне это нужно?
Одной из самых распространенных ловушек являются спонтанные покупки - незапланированные расходы, которые делаются под влиянием момента, без оценки того, действительно ли необходим тот или иной товар или услуга. Руководитель отдела персонала Bigbank Агнесе рекомендует перед покупкой задать себе вопрос: действительно ли мне нужна эта вещь и будет ли она так же важна через неделю?
“Неизрасходованные деньги - это первый шаг к сбережениям, которые в будущем могут принести гораздо большую пользу”, - говорит Агнесе.
Практический прием - отложить импульсивную покупку хотя бы на один день. Если желание совершить покупку сохранится и она впишется в бюджет, решение, скорее всего, будет более осознанным. В свою очередь, неизрасходованную сумму можно перевести на сберегательный счет.
Вкладывай в знания и опыт
В молодости одним из самых ценных вложений являются знания, навыки и опыт, которые впоследствии расширяют профессиональные возможности и увеличивают потенциальный доход. По словам Агнесе, сегодня она была бы смелее в использовании программ обмена студентами, возможностей обучения за границей и других способов расширения своего кругозора.
Инвестиции в образование могут стать одним из важнейших финансовых решений в долгосрочной перспективе. Приобретение новых навыков может помочь найти более высокооплачиваемую работу, изменить профессиональное направление или быть смелее в использовании новых возможностей.
Финансовая безопасность начинается с небольших, но осознанных повседневных решений. Чем раньше они будут приняты, тем легче будет достичь желаемого, но никогда не поздно начать.