"Если бы я знал это в 20 лет!" Пять финансовых советов молодым людям от сотрудников банка

Люди склонны откладывать накопление, потому что им кажется, что их дохода пока недостаточно. Однако “правильный момент”, когда у них внезапно появится много лишних денег, может и не наступить, потому что жизненные цели становятся все больше, потребности растут, и расходы тоже увеличиваются. Кристине, старший специалист по качеству и непрерывному совершенствованию Bigbank, посоветовала бы себе в молодости не ждать, а начать с небольшой суммы и конкретной цели.