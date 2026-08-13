Лишь немногие люди в Латвии знают, что такое пожизненная пенсия и кому она положена
Большинство, или 88% жителей Латвии, хотели бы, чтобы после достижения пенсионного возраста накопленный ими капитал второго пенсионного уровня можно было передать по наследству близким. Однако большинству не хватает знаний о том, как это можно обеспечить, свидетельствует опрос, проведенный страховой компанией ERGO.
Только 14% опрошенных знают, что такое страхование пожизненной пенсии и что после достижения пенсионного возраста оно позволяет определить периодичность выплат накоплений второго пенсионного уровня, а в случае смерти человека передать наследнику оставшуюся невыплаченную часть.
Как поясняет компания, пенсионная система Латвии предусматривает, что на разных этапах жизни у людей есть разные возможности определить порядок наследования капитала, накопленного на втором пенсионном уровне. Многие жители указали наследника этих накоплений на случай, если сами не доживут до пенсионного возраста, и об этой возможности в обществе говорилось достаточно широко. Однако после достижения пенсионного возраста необходимо сделать выбор между двумя вариантами — присоединить накопленный на втором уровне капитал к государственной пенсии по старости или оформить так называемую пожизненную пенсию, то есть страхование пожизненной пенсии. Оно обеспечивает пенсионеру регулярные пенсионные выплаты до конца жизни даже в том случае, если на втором пенсионном уровне накоплен сравнительно небольшой капитал.
При выборе пожизненной пенсии для капитала, накопленного на втором пенсионном уровне, можно определить периодичность выплат, гарантированный период выплат, а также указать наследника, который в случае смерти пенсионера будет получать пенсионные выплаты до окончания гарантированного периода.
Проведенное исследование показало - пятая часть опрошенных ошибочно считает, что пожизненная пенсия — это особый вид пенсии, который выплачивается за особые заслуги перед государством. Еще 22% респондентов полагают, что пожизненная пенсия — это обычная пенсия по старости, которую государство выплачивает до конца жизни.
Еще 9% жителей считают, что пожизненная пенсия представляет собой одну из банковских инвестиционных услуг, а другие 9% полагают, что пожизненная пенсия может быть объединением всех трех пенсионных уровней.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что крупнейший латвийский банк обрадовал клиентов, которые держат в нем свои пенсионные накопления.