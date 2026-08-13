Лишь немногие люди в Латвии знают, что такое пожизненная пенсия и кому она положена

Как поясняет компания, пенсионная система Латвии предусматривает, что на разных этапах жизни у людей есть разные возможности определить порядок наследования капитала, накопленного на втором пенсионном уровне. Многие жители указали наследника этих накоплений на случай, если сами не доживут до пенсионного возраста, и об этой возможности в обществе говорилось достаточно широко. Однако после достижения пенсионного возраста необходимо сделать выбор между двумя вариантами — присоединить накопленный на втором уровне капитал к государственной пенсии по старости или оформить так называемую пожизненную пенсию, то есть страхование пожизненной пенсии. Оно обеспечивает пенсионеру регулярные пенсионные выплаты до конца жизни даже в том случае, если на втором пенсионном уровне накоплен сравнительно небольшой капитал.