Что можно заморозить на зиму прямо сейчас: 10 продуктов августа, которые прекрасно сохраняют вкус

Цветная капуста хорошо подходит для длительного хранения в морозилке, но перед этим ее лучше бланшировать. Кочан разбирают на соцветия, опускают на несколько минут в кипящую воду, а затем быстро охлаждают в очень холодной воде. После этого капусту необходимо тщательно обсушить и только потом замораживать.