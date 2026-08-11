Что можно заморозить на зиму прямо сейчас: 10 продуктов августа, которые прекрасно сохраняют вкус
Август - время, когда свежих овощей, ягод и зелени особенно много, а цены на сезонные продукты обычно ниже, чем зимой. Но далеко не все стоит превращать в банки с маринадом или вареньем. Многие продукты проще заморозить - при правильной подготовке они хорошо сохраняют вкус и подходят для супов, соусов, выпечки и других блюд.
Главное правило - отправлять в морозилку свежие и качественные продукты. Заморозка не улучшает уже начинающие портиться овощи и ягоды.
1. Сладкий перец
Перец прекрасно переносит заморозку, особенно если зимой его планируется использовать для супов, рагу, соусов, пиццы или запеканок. Перец нужно вымыть, удалить семена и плодоножку, хорошо обсушить и нарезать полосками или кубиками. Затем разложить небольшими порциями по пакетам или контейнерам.
Для большинства горячих блюд размораживать перец заранее не нужно - его можно сразу отправлять на сковороду или в кастрюлю.
2. Помидоры
После разморозки помидоры уже не будут такими плотными, как свежие, поэтому для салата они не подходят. Зато это отличная заготовка для соусов, супов, рагу и тушеных блюд. Замораживать их можно целиком, дольками или в виде измельченного пюре. Удобный вариант - измельчить спелые помидоры блендером, разлить по небольшим контейнерам и зимой использовать вместо покупных томатных заготовок.
У целых замороженных помидоров после размораживания кожица снимается особенно легко.
3. Кабачки и цукини
Кабачки содержат много воды, поэтому после разморозки становятся мягче. Но для супов, рагу, соусов и овощных запеканок это обычно не проблема. Молодые кабачки можно нарезать кубиками или кружочками, обсушить и заморозить порциями. Если овощи планируется использовать для оладий, их можно натереть заранее, слегка отжать лишнюю жидкость и разложить небольшими порциями.
4. Цветная капуста
Цветная капуста хорошо подходит для длительного хранения в морозилке, но перед этим ее лучше бланшировать. Кочан разбирают на соцветия, опускают на несколько минут в кипящую воду, а затем быстро охлаждают в очень холодной воде. После этого капусту необходимо тщательно обсушить и только потом замораживать.
Бланширование помогает замедлить действие ферментов, из-за которых при хранении постепенно ухудшаются вкус, цвет и текстура овощей.
5. Брокколи
С брокколи действует тот же принцип. Ее разбирают на небольшие соцветия, бланшируют, быстро охлаждают и хорошо просушивают. Чтобы кусочки не смерзлись в один большой ком, сначала их можно разложить одним слоем на доске или подносе и ненадолго отправить в морозилку. Уже замерзшие соцветия пересыпают в пакет.
Зимой такую брокколи удобно добавлять в супы, пасту, запеканки и гарниры.
6. Зеленая фасоль
Стручковая фасоль - еще один продукт, который стоит заготовить именно в сезон. Перед замораживанием ее моют, удаляют кончики и при необходимости нарезают. Для лучшего сохранения качества фасоль рекомендуется предварительно бланшировать, затем быстро охладить и обсушить.
После этого ее можно разделить на порции. Зимой фасоль отправляется прямо из морозилки в кипящую воду или на сковороду.
7. Ягоды
Малина, черника, смородина, ежевика и другие сезонные ягоды хорошо переносят заморозку. Но есть один прием, благодаря которому зимой вместо огромного ледяного комка получатся отдельные ягоды. Их нужно перебрать, при необходимости аккуратно вымыть, тщательно просушить и разложить одним слоем. После предварительного замораживания ягоды пересыпают в пакет или контейнер. Так их будет удобно брать небольшими порциями для каши, выпечки, смузи или десертов.
8. Укроп и петрушка
Зелень после морозилки теряет хрустящую структуру, зато аромат хорошо сохраняется. Поэтому замороженные укроп и петрушка отлично подходят для горячих блюд. Зелень нужно вымыть, очень хорошо просушить и мелко нарезать. Затем ее раскладывают небольшими порциями по пакетам или контейнерам.
Еще один удобный способ - наполнить измельченной зеленью формочки для льда и добавить немного воды. Получившиеся кубики можно бросать прямо в суп или соус.
9. Щавель
Если зимой хочется зеленого супа, щавель удобно заморозить именно сейчас. Листья перебирают, промывают и тщательно обсушивают, затем нарезают и распределяют небольшими порциями. После разморозки щавель становится мягким, но для супа это совершенно не мешает.
Замороженную зелень можно добавлять в кастрюлю без предварительного размораживания.
10. Сливы
Сезонные сливы тоже отлично подходят для морозилки. Их нужно вымыть, обсушить, разрезать пополам и удалить косточки. Половинки лучше сначала заморозить отдельно на подносе, а затем переложить в пакет. Зимой они пригодятся для пирогов, компотов, соусов и десертов. Если внешний вид не имеет значения, сливы можно сразу нарезать и заморозить порциями.
Как замораживать, чтобы продукты не пришлось выбрасывать
Одна из главных ошибок - отправлять в морозилку мокрые овощи, зелень или ягоды. Вода превращается в лед, продукты смерзаются и быстрее теряют качество.
Не менее важно использовать герметичные пакеты или контейнеры и по возможности удалять лишний воздух. На каждой упаковке полезно написать название продукта и дату заморозки - через несколько месяцев отличить один замороженный пакет от другого бывает сложнее, чем кажется.
И еще одно правило: лучше сразу делать небольшие порции. Тогда зимой можно достать ровно столько, сколько требуется для одного блюда, не размораживая весь запас.