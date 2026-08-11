Почему огурцы после закатки становятся мягкими: 6 возможных причин

Если огурцы были собраны не только что с грядки, перед консервированием их полезно выдержать несколько часов в очень холодной воде. Они частично восполняют потерянную влагу и становятся более упругими. Обычно достаточно 2-4 часов. Оставлять огурцы надолго, особенно при комнатной температуре, не стоит: длительное замачивание само по себе не сделает старые или перезревшие плоды хрустящими и может создать благоприятные условия для размножения микроорганизмов.