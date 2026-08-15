Не ставьте картошку сразу в духовку: один дополнительный шаг дает ту самую корочку
Запеченная картошка может выглядеть идеально сверху, но оставаться мягкой и влажной вместо хрустящей. Добиться золотистой корочки можно без сложных приемов и большого количества масла. Otkrito рассказывает, зачем картофель стоит немного проварить перед отправкой в духовку и почему это действительно работает.
Сначала картошку стоит немного проварить
Один из самых надежных способов получить картофель с хрустящей корочкой и мягкой серединой - не отправлять сырой картофель сразу в духовку.
Очищенные и нарезанные примерно одинаковыми кусочками клубни нужно положить в кипящую подсоленную воду и проварить около 7-10 минут. Картофель не должен приготовиться полностью - края должны лишь немного размягчиться, а середина остаться плотной. После этого воду необходимо полностью слить.
Почему предварительная варка дает корочку
Во время короткой варки внешний слой картофеля размягчается, а крахмал на поверхности набухает. Именно этот слой затем особенно хорошо подрумянивается в духовке. Чтобы усилить эффект, после сливания воды картофель можно оставить в кастрюле на минуту-другую, чтобы испарилась лишняя влага. Затем накрыть кастрюлю крышкой и несколько раз аккуратно встряхнуть.
Края кусочков станут слегка шероховатыми. В духовке эти неровности превращаются в особенно хрустящие участки. Важно не трясти картофель слишком сильно - особенно если используется рассыпчатый сорт, иначе кусочки могут начать разваливаться.
Перед духовкой картофель нужно хорошо обсушить
Влага мешает образованию корочки. Если мокрые кусочки сразу смешать с маслом и поставить в духовку, часть времени они будут скорее пропариваться, чем запекаться. После предварительной варки дайте картофелю немного подсохнуть. Только затем добавляйте масло и специи.
На 1 кг картофеля обычно достаточно нескольких столовых ложек растительного масла. Каждый кусочек должен быть покрыт тонким слоем, но плавать в масле не должен.
Противень тоже имеет значение
Духовку лучше заранее разогреть примерно до 200-220 градусов. Картофель выкладывают на противень одним слоем, оставляя между кусочками немного пространства. Если навалить картофель плотной кучей, выделяющийся пар будет задерживаться между кусочками - и получить сухую хрустящую поверхность станет сложнее. Примерно в середине приготовления картофель стоит перевернуть, чтобы он равномерно подрумянился со всех сторон.
В зависимости от размера кусочков и особенностей духовки после предварительной варки запекание обычно занимает около 35-50 минут. Ориентироваться лучше не только на время, а на внешний вид - картофель должен стать насыщенно золотистым.
Еще один прием - щепотка соды
Если хочется получить особенно выраженную шероховатую корочку, при предварительной варке в воду можно добавить небольшое количество пищевой соды - примерно половину чайной ложки на 2 литра воды.
Щелочная среда ускоряет размягчение внешнего слоя картофеля. После встряхивания поверхность становится еще более рыхлой и при запекании хорошо подрумянивается. Главное - не переборщить с содой, иначе она может повлиять на вкус и текстуру.
Как получить хрустящую картошку в духовке
Схема проста: нарезать картофель, проварить 7-10 минут, слить воду, немного подсушить и слегка встряхнуть в кастрюле. Затем добавить масло и специи, выложить одним слоем на противень и отправить в хорошо разогретую духовку.