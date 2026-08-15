Не ставьте картошку сразу в духовку: один дополнительный шаг дает ту самую корочку

Во время короткой варки внешний слой картофеля размягчается, а крахмал на поверхности набухает. Именно этот слой затем особенно хорошо подрумянивается в духовке. Чтобы усилить эффект, после сливания воды картофель можно оставить в кастрюле на минуту-другую, чтобы испарилась лишняя влага. Затем накрыть кастрюлю крышкой и несколько раз аккуратно встряхнуть.