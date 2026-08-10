Кабачки будут хрустеть, а не плавать в воде: что нужно сделать с ними до жарки

Это один из главных секретов хорошей корочки. Перед жаркой поверхность кабачков должна быть максимально сухой. После нарезки разложите кружочки или ломтики на бумажном полотенце и промокните сверху другим. Особенно это важно для крупных и очень сочных кабачков. Чем меньше воды попадет на горячую сковороду, тем быстрее поверхность овоща начнет подрумяниваться.