Кабачки будут хрустеть, а не плавать в воде: что нужно сделать с ними до жарки
Кабачки на сковороде часто начинают выделять воду и вместо аппетитной корочки получаются мягкими и водянистыми. Otkrito рассказывает, что нужно сделать с ними до жарки, чтобы они хорошо подрумянились и сохранили плотную текстуру.
Не солите кабачки заранее без необходимости
Кабачок содержит много воды. Соль вытягивает влагу из клеток, поэтому нарезанные и посоленные овощи довольно быстро начинают выделять сок. Если хочется получить именно румяные, плотные кабачки, самый простой вариант - нарезать их непосредственно перед приготовлением, хорошо промокнуть бумажным полотенцем и солить ближе к концу жарки.
Есть и другой способ. Кабачки можно специально посолить заранее на 10-20 минут, чтобы вытянуть часть влаги. Но тогда выделившийся сок нужно слить, а каждый кусочек тщательно промокнуть насухо. Если отправить влажные кабачки на сковороду, эффект будет обратным - они начнут тушиться.
Обязательно уберите влагу с поверхности
Это один из главных секретов хорошей корочки. Перед жаркой поверхность кабачков должна быть максимально сухой. После нарезки разложите кружочки или ломтики на бумажном полотенце и промокните сверху другим. Особенно это важно для крупных и очень сочных кабачков. Чем меньше воды попадет на горячую сковороду, тем быстрее поверхность овоща начнет подрумяниваться.
Нарезайте кабачки достаточно толсто
Очень тонкие кружочки быстро теряют влагу, размягчаются и могут буквально разваливаться. Для обычной жарки удобнее нарезать кабачок кружочками или полукружьями толщиной примерно 7-10 мм. Так внутри он успеет приготовиться, но сохранит структуру.
Если кабачок молодой, очищать его от кожуры и удалять семена обычно не требуется. У крупных зрелых плодов жесткую кожуру и сформировавшиеся семена лучше убрать.
Немного муки поможет получить корочку
Перед жаркой сухие кусочки можно слегка обвалять в муке. Толстый слой не нужен - достаточно тонкого покрытия. Мука забирает часть оставшейся поверхностной влаги и при контакте с горячим маслом быстро подрумянивается. В результате получается более выраженная корочка.
Для еще более хрустящего результата часть обычной муки можно заменить крахмалом или использовать только крахмал тонким слоем.
Важно панировать кабачки непосредственно перед тем, как отправлять их на сковороду. Если оставить их лежать в муке надолго, она впитает выделяющийся сок и превратится во влажную массу.
Сковорода должна быть хорошо разогрета
Кабачки нельзя выкладывать на едва теплую сковороду. Пока она нагревается, овощи успевают выделить воду и начинают в ней тушиться. Сначала хорошо разогрейте сковороду, затем добавьте масло и только после этого выкладывайте кабачки.
При этом максимальный огонь тоже не нужен. Оптимален средний или умеренно сильный нагрев, при котором поверхность быстро подрумянивается, но не сгорает раньше, чем приготовится середина.
Не заполняйте всю сковороду
Еще одна распространенная ошибка - высыпать сразу все нарезанные кабачки.
Между кусочками должно оставаться свободное пространство. Если кабачков слишком много, температура сковороды резко падает, одновременно выделяется большое количество пара - и вместо жарки начинается тушение. Лучше приготовить овощи двумя-тремя небольшими партиями.
Не накрывайте крышкой
Под крышкой испаряющаяся из кабачков вода остается внутри сковороды и конденсируется. Для тушения это хорошо, для хрустящей корочки - нет. Жарьте кабачки без крышки и не переворачивайте их постоянно. Дайте одной стороне хорошо подрумяниться, затем переверните.