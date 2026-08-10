Многие путают эти две надписи на продуктах: одна спасает от отравления, другая - от лишних отходов
Многие выбрасывают продукты сразу после указанной на упаковке даты, даже если они еще безопасны. Но иногда просроченный продукт действительно нельзя есть - все зависит от двух слов на этикетке.
Открывая холодильник, многие поступают просто: смотрят на дату на упаковке и, если она прошла, выбрасывают продукт. Однако делать так всегда необязательно. На упаковках используются два разных обозначения срока годности, и их важно не путать. Ситуацию объяснила старший эксперт отдела надзора за распространением продуктов Департамента надзора за продуктами питания Продовольственно-ветеринарной службы Латвии (ПВС) Светлана Аминовича-Мильянович.
"Употребить до" - после этой даты есть продукт нельзя
Обозначение "Izlietot līdz" ("употребить до") используется для продуктов с коротким сроком хранения, которые быстро портятся. Указанная дата является последним днем, когда продукт можно безопасно употреблять в пищу. "После этой даты употреблять продукт в пищу нельзя", - подчеркивает эксперт.
Такую маркировку чаще всего можно встретить на свежем мясе и рыбе, фарше, свежих молочных продуктах, готовых блюдах и других охлажденных продуктах с коротким сроком хранения. Причем даже если, например, куриное филе после указанной даты выглядит нормально и не имеет неприятного запаха, употреблять его уже небезопасно.
"Рекомендовано до" - это прежде всего о качестве
Совсем другое значение имеет маркировка "ieteicams līdz" ("рекомендовано до"). Она не означает, что сразу после указанной даты продукт становится непригодным или опасным. Это минимальный срок годности, до которого производитель гарантирует сохранение характерных вкуса, запаха, консистенции и других качественных свойств продукта при соблюдении условий хранения.
После этой даты продукт может стать менее хрустящим, потерять часть аромата или изменить текстуру. Но это само по себе еще не означает, что он опасен для здоровья.
Такую маркировку часто можно увидеть на макаронах, рисе, муке, крупах, кофе, чае, консервах и других продуктах длительного хранения.
Когда продукт после даты все еще можно есть?
Продукты с маркировкой "рекомендовано до" во многих случаях можно употреблять и после указанной даты. Однако перед этим необходимо проверить несколько вещей:
- правильно ли хранился продукт;
- не повреждена ли упаковка;
- нет ли плесени или других признаков порчи;
- не изменились ли запах и внешний вид.
Если появились хотя бы небольшие сомнения в качестве продукта, лучше его не есть.
Как не выбрасывать продукты зря
Чтобы уменьшить количество пищевых отходов, ПВС рекомендует еще во время покупки оценивать, успеете ли вы использовать продукты до окончания их срока годности.
Продукты с маркировкой "употребить до" также можно заморозить до окончания указанного срока. Это позволяет продлить срок их использования и сохранить безопасность. Но после окончания срока "употребить до" продукт уже нельзя ни готовить, ни замораживать, даже если он выглядит и пахнет нормально.
Если срок на сыре, йогурте или сметане только что закончился, прежде всего нужно посмотреть, какая именно маркировка указана на упаковке. Если написано "рекомендовано до", продукт потенциально может оставаться пригодным в пищу после этой даты при правильном хранении и отсутствии признаков порчи. Если же указано "употребить до", после этой даты продукт есть нельзя.
Именно поэтому знание разницы между двумя обозначениями помогает одновременно не выбрасывать безопасную еду зря и не рисковать здоровьем, употребляя действительно испорченные продукты.