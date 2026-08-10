Многие путают эти две надписи на продуктах: одна спасает от отравления, другая - от лишних отходов

Если срок на сыре, йогурте или сметане только что закончился, прежде всего нужно посмотреть, какая именно маркировка указана на упаковке. Если написано "рекомендовано до", продукт потенциально может оставаться пригодным в пищу после этой даты при правильном хранении и отсутствии признаков порчи. Если же указано "употребить до", после этой даты продукт есть нельзя.