Предупреждение: в двух районах Риги три дня водопроводная вода может быть мутной. А пить ее можно?

В отличие от предыдущих работ по промывке водопроводов, на этот раз отключения водоснабжения для клиентов не планируются. В то же время жителям и предприятиям, расположенным по адресам ул. Клияну, 7, Бривибас гатве, 191, ул. Госпиталю, 40 и 53, а также ул. Тербатас, 75, 78, 83A и 83B, следует учитывать возможность повышенного уровня шума в ночные часы во время проведения работ.