Предупреждение: в двух районах Риги три дня водопроводная вода может быть мутной. А пить ее можно?
Как сообщает Rīgas ūdens, с 8:00 11 августа до 8:00 14 августа Rīgas ūdens будет проводить работы по промывке магистральных водопроводов. На этот раз будет промыт участок магистрального водопровода протяженностью около 5,6 километра - от улицы Клияну, 1, до бульвара Райня, 29.
Во время промывки с помощью усиленного потока воды и воздуха из трубопроводов удаляются накопившиеся отложения - частицы железа и минералов. Это помогает снизить мутность воды, улучшить ее цвет и вкус.
Во время проведения работ возможно помутнение воды в микрорайонах Браса и Центр, особенно в районе улиц Клияну, Упес, Госпиталю, Менесс, Цесу, Тербатас и бульвара Райня. После завершения работ вода на этих территориях может быть насыщена воздухом, из-за чего визуально приобретет беловатый оттенок. Однако такая вода полностью безопасна для любого использования и не представляет угрозы для здоровья.
В отличие от предыдущих работ по промывке водопроводов, на этот раз отключения водоснабжения для клиентов не планируются. В то же время жителям и предприятиям, расположенным по адресам ул. Клияну, 7, Бривибас гатве, 191, ул. Госпиталю, 40 и 53, а также ул. Тербатас, 75, 78, 83A и 83B, следует учитывать возможность повышенного уровня шума в ночные часы во время проведения работ.
Всего в 2026 году Rīgas ūdens планирует промыть 360 километров водопроводов, начав работы с магистральных трубопроводов.