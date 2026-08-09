Почему одно и то же лекарство в соседних аптеках может стоить совершенно по-разному?

Если зарегистрированный дженерик содержит то же действующее вещество в той же дозировке и лекарственной форме, его более низкая цена сама по себе не означает, что препарат хуже. При регистрации таких лекарств должны быть подтверждены установленные требования к качеству и эффективности. Различаться при этом могут производитель, вспомогательные вещества, внешний вид таблетки, упаковка и цена. Поэтому при сравнении лекарств стоит смотреть не только на название на коробке, но и на действующее вещество, его дозировку, форму препарата и количество таблеток или доз в упаковке.