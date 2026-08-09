Почему одно и то же лекарство в соседних аптеках может стоить совершенно по-разному?
Покупатель приходит в одну аптеку, видит привычное лекарство за определенную сумму, а через несколько дней обнаруживает ту же упаковку в другом месте дешевле. Возникает логичный вопрос - как такое возможно, если препарат, производитель, дозировка и количество таблеток совершенно одинаковые?
Безрецептурные лекарства могут заметно различаться по цене
Самая большая разница обычно встречается среди лекарств, которые можно купить без рецепта. Для них аптеки имеют значительно больше свободы в формировании конечной цены.
На стоимость влияют закупочная цена препарата, условия договора с поставщиком, размер торговой наценки и коммерческая политика конкретной аптечной сети. Поэтому совершенно одинаковая упаковка обезболивающего, средства от аллергии или другого безрецептурного препарата в двух аптеках действительно может стоить по-разному.
Кроме того, одна сеть может временно снизить цену конкретного препарата, тогда как другая продолжит продавать его по обычной стоимости.
Карты клиентов и интернет-цены тоже меняют итоговую сумму
На практике у одного лекарства может существовать сразу несколько цен. Например, обычная цена, цена по карте постоянного клиента и специальная стоимость при заказе через интернет. Поэтому сравнивать имеет смысл именно ту сумму, которую человек в итоге заплатит на кассе.
Цена в интернет-аптеке также не всегда обязана совпадать с ценой в физической аптеке. Условия интернет-продажи, специальные предложения и система скидок могут отличаться.
С рецептурными лекарствами правила гораздо строже
С 1 января 2025 года в Латвии действует новая система формирования цен на рецептурные лекарства. Государство установило новую модель наценок для оптовых продавцов и аптек, поэтому аптека уже не может произвольно устанавливать любую наценку на такой препарат.
Однако это не означает, что одинаковое рецептурное лекарство абсолютно во всех аптеках обязательно будет стоить до цента одинаково. Регулирование определяет допустимый порядок формирования цены и максимальную аптечную стоимость, но аптека может продавать препарат дешевле установленного максимума. Поэтому определенная разница в цене возможна и здесь.
Что изменилось в 2026 году
В 2026 году система снова была скорректирована. С 1 июля при покупке рецептурных лекарств стоимостью не более 10 евро за упаковку пациент больше не должен платить 0,75 евро за услугу фармацевта - эту сумму полностью берет на себя государство.
Для более дорогих рецептурных препаратов такая плата в предусмотренных законодательством случаях сохраняется. Еще одно изменение запланировано на 1 сентября 2026 года: людям с инвалидностью I группы государство будет полностью покрывать эти 0,75 евро при покупке любых рецептурных лекарств независимо от их цены.
Реформа действительно изменила цены
По данным Министерства здравоохранения Латвии, после введения новой модели расходы пациентов на рецептурные лекарства в целом снизились.
Анализ, представленный правительству в марте 2026 года, показал, что препараты стоимостью от 5 до 10 евро подешевели в среднем на 92 цента, или на 12%. Для лекарств стоимостью от 10 до 25 евро среднее снижение составило 3,27 евро, или 21%, а для препаратов дороже 25 евро - 12,61 евро, или около 20%.
Особенно заметной экономия оказалась для людей, которым приходится регулярно покупать сразу несколько препаратов. По данным Минздрава, у пациентов, принимающих шесть и более рецептурных лекарств, общие расходы с учетом фармацевтической услуги в отдельных случаях сократились до 32%.
Похожая упаковка еще не означает тот же препарат
Есть и другая ситуация, которую покупатели иногда принимают за разницу в цене одного лекарства. В аптеке могут предложить более дешевый препарат с тем же действующим веществом, но под другим торговым названием.
Это уже не одна и та же упаковка, а разные лекарственные препараты. Один может быть оригинальным лекарством, другой - дженериком.
Если зарегистрированный дженерик содержит то же действующее вещество в той же дозировке и лекарственной форме, его более низкая цена сама по себе не означает, что препарат хуже. При регистрации таких лекарств должны быть подтверждены установленные требования к качеству и эффективности. Различаться при этом могут производитель, вспомогательные вещества, внешний вид таблетки, упаковка и цена. Поэтому при сравнении лекарств стоит смотреть не только на название на коробке, но и на действующее вещество, его дозировку, форму препарата и количество таблеток или доз в упаковке.
Почему более дорогой вариант не обязательно лучше
Высокая цена лекарства сама по себе не говорит о том, что оно действует сильнее или эффективнее более дешевого аналога. Иногда часть разницы связана с брендом, производителем или коммерческой политикой продавца. Но самостоятельно заменять назначенное врачом лекарство другим препаратом только из-за цены не стоит. Если хочется сэкономить, разумнее уточнить у фармацевта, существует ли более дешевый вариант с тем же действующим веществом и дозировкой и допустима ли такая замена в конкретном случае.