Августовское нашествие: почему на кухне внезапно появляются фруктовые мушки и что с этим делать
Если на кухне вдруг начали летать маленькие желтовато-коричневые мушки, скорее всего, виноваты дрозофилы, или фруктовые мушки. Именно в августе, когда дома постоянно лежат спелые фрукты, ягоды и овощи, они становятся особенно заметными.
В конце лета дома часто хранятся персики, сливы, яблоки, помидоры, виноград и другие созревшие фрукты. Фруктовых мушек привлекают не только сами фрукты, но и их запах и процесс брожения.
Им достаточно небольшого повреждения кожуры плода, перезрелого банана или даже нескольких капель сока на столе, чтобы начать размножаться. Одна самка за свою жизнь может отложить сотни яиц, а в теплую погоду новое поколение появляется всего примерно за неделю. Поэтому несколько мушек за несколько дней могут превратиться в целый рой.
Опасны ли фруктовые мушки?
Хорошая новость - фруктовые мушки не кусаются и не переносят заболевания так, как, например, комары или мухи.
Однако полностью безвредными их тоже назвать нельзя. Поскольку мушки перемещаются по различным поверхностям, они могут переносить микроорганизмы на продукты. Кроме того, они ускоряют разложение испорченных фруктов и могут загрязнять пищу, если попадают в нее.
Для большинства людей это не представляет угрозы для здоровья, однако с точки зрения гигиены фруктовые мушки на кухне - нежелательные гости.
Откуда они берутся?
Многие думают, что фруктовые мушки залетают через окно, однако часто они попадают в дом вместе с купленными в магазине фруктами и овощами. На кожуре уже могут находиться яйца или очень маленькие личинки, которых невозможно заметить невооруженным глазом.
Мушки также могут размножаться:
- в мусорном ведре;
- в контейнере для компоста;
- в пустых бутылках и банках из-под напитков;
- в сливе раковины, где скопились остатки пищи;
- в емкостях с перезрелыми фруктами.
Как избавиться от фруктовых мушек?
Самое важное - устранить место, где они размножаются. Если на кухне останутся испорченные фрукты или грязное мусорное ведро, мушки вскоре вернутся.
Помогут несколько простых шагов:
- регулярно выбрасывать перезрелые фрукты;
- летом хранить фрукты в холодильнике, если это возможно;
- чаще опустошать и мыть мусорное ведро;
- ополаскивать пустые бутылки и упаковки перед выбрасыванием;
- очищать слив раковины, где могут скапливаться органические остатки.
Если мушек уже много, можно использовать простую ловушку. В небольшую емкость налить яблочный уксус или красное вино, добавить несколько капель средства для мытья посуды и оставить на кухонной поверхности. Мушек привлекает запах брожения, а средство снижает поверхностное натяжение жидкости, поэтому они уже не могут выбраться.
Как не допустить их возвращения?
Полностью избежать фруктовых мушек в конце лета сложно, однако их количество можно существенно уменьшить.
Специалисты рекомендуют не оставлять фрукты на столе дольше необходимого, регулярно очищать кухонные поверхности и не допускать скопления на них остатков сладких напитков или фруктового сока. Также стоит чаще выносить органические отходы, особенно в жаркую погоду.
Хотя фруктовые мушки являются одним из характерных "признаков" августа, нескольких простых ежедневных действий обычно достаточно, чтобы они не превратили кухню в свой постоянный дом.