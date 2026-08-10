Августовское нашествие: почему на кухне внезапно появляются фруктовые мушки и что с этим делать

Им достаточно небольшого повреждения кожуры плода, перезрелого банана или даже нескольких капель сока на столе, чтобы начать размножаться. Одна самка за свою жизнь может отложить сотни яиц, а в теплую погоду новое поколение появляется всего примерно за неделю. Поэтому несколько мушек за несколько дней могут превратиться в целый рой.