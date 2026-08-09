5 вопросов управляющему, которые стоит задать до покупки квартиры
Квартира может выглядеть прекрасно: свежий ремонт, хорошие окна, тихие соседи и приемлемая цена. Но после покупки нового владельца могут ждать совсем другие сюрпризы - крупный ремонт крыши, пустой накопительный фонд, долги или резкий рост ежемесячных платежей. Многое из этого можно выяснить еще до сделки, если поговорить не только с продавцом, но и с управляющим домом. Вот пять вопросов, которые особенно важно задать при покупке квартиры в Латвии.
1. Есть ли у этой квартиры долги
С 1 января 2026 года в Латвии действует принцип, по которому при добровольной продаже квартиры новый владелец отвечает за определенные долги, возникшие за последние три года до перехода права собственности. Речь идет, в частности, о долгах за управление домом, коммунальные услуги, взносы в накопительный фонд и плату за законное пользование землей. Вместе с основной задолженностью могут учитываться проценты за просрочку и договорная неустойка. Устного заверения продавца "у меня все оплачено" недостаточно. Перед сделкой разумно получить актуальную справку о состоянии расчетов по конкретной квартире. Сам продавец также обязан информировать покупателя о своих неисполненных обязательствах. Если обнаружена задолженность, ее нужно урегулировать до покупки и четко отразить порядок расчетов в документах сделки.
2. Сколько денег накоплено у дома и на что их собираются потратить
Низкая плата за обслуживание далеко не всегда означает, что дом обходится жильцам дешево. Иногда она низкая потому, что годами практически ничего не откладывалось на будущие ремонты.
У управляющего стоит выяснить размер накоплений дома, размер ежемесячного взноса в накопительный фонд и уже принятые решения об использовании этих денег.
Эта информация не должна существовать только "со слов управляющего". Закон предусматривает, что в деле жилого дома должны содержаться сведения об объеме накопленных средств, сметы, планы работ, отчеты о фактических доходах и расходах.
Например, ситуация выглядит совершенно по-разному, если дому требуется ремонт крыши стоимостью в десятки тысяч евро и большая часть необходимой суммы уже накоплена, или если фонд практически пуст. Во втором случае после покупки собственникам может понадобиться резко увеличить взносы либо отдельно собирать деньги на ремонт.
Важно также спросить, существует ли конкретная цель накоплений. Само наличие крупной суммы еще не означает, что эти деньги свободны: собственники могли уже принять решение направить их на определенные работы.
3. Какие крупные ремонты дому понадобятся в ближайшие годы
Нужно узнать состояние крыши, фасада, балконов, стояков, канализации, отопительной системы, электросетей, лифта и других общих элементов. Отдельно стоит спросить, проводилось ли техническое обследование и обнаружены ли дефекты, требующие ремонта.
Сведения об обследовании самого дома, оборудования и инженерных сетей входят в документацию дома. Там же должны находиться планы управления и документы, связанные с проведенными техническими работами.
Особенно важно различать два понятия: "ремонт пока обсуждают" и "решение о ремонте уже принято собственниками". Во втором случае будущий покупатель может приобрести квартиру в доме, где финансовое обязательство фактически уже сформировано. Поэтому лучше задавать максимально конкретный вопрос: какие работы запланированы на ближайшие один-три года, какие решения уже приняты, сколько они ориентировочно будут стоить и каким образом их планируют финансировать.
4. Сколько реально обходится содержание квартиры зимой и летом
У продавца можно попросить последние счета, но управляющий поможет понять структуру платежей по дому. Стоит уточнить размер платы за управление, взноса в накопительный фонд и других постоянных платежей. Затем желательно посмотреть реальные счета именно этой квартиры как минимум за несколько летних и зимних месяцев.
Плата за квартиру может состоять из нескольких совершенно разных частей: услуг управляющего, отопления, воды, вывоза мусора, накоплений на ремонт и других платежей. Кроме того, решения собственников дома способны изменить расходы в будущем.
Условия управления, порядок определения расходов и вознаграждение управляющего должны быть предусмотрены договором управления домом. Закон также предусматривает ведение отчетности о доходах и расходах дома. Полезнее спрашивать не "сколько здесь коммуналка?", а просить конкретные цифры: сколько стоил самый дорогой зимний месяц, сколько составляет управление на квадратный метр, сколько ежемесячно уходит в накопления и ожидается ли изменение этих платежей.
5. Какие решения уже приняли владельцы квартир
Собственники дома могли уже проголосовать за замену крыши, утепление фасада, ремонт балконов, установку нового оборудования, изменение порядка управления или увеличение накопительного фонда. Работы при этом могут начаться только через несколько месяцев - уже после того, как покупатель станет собственником.
Решения сообщества владельцев квартир входят в дело дома, а решения собраний и письменных опросов также оформляются через Строительную информационную систему BIS.
Перед покупкой полезно попросить продавца и управляющего уточнить, какие существенные решения принимались в последнее время. Особое внимание стоит уделить тем, которые связаны с крупными расходами и обязательствами собственников.
Лучше просить документы, а не довольствоваться ответом "все нормально"
У хорошего дома необязательно должен быть новый фасад, огромный накопительный фонд и полностью замененные коммуникации. Старому зданию вполне могут требоваться ремонты - это нормальная ситуация. Гораздо важнее понимать их масштаб и будущую стоимость до того, как квартира куплена.
В Латвии для каждого многоквартирного жилого дома должна вестись mājas lieta - дело дома. В нем содержатся решения собственников, договор управления, сметы, планы работ, сведения о накоплениях, фактических доходах и расходах, данные о техническом состоянии и другая связанная с управлением документация. Значительная часть этой информации ведется через BIS. При этом будущий покупатель еще не является собственником и не получает автоматически все права владельца на доступ к делу дома. Поэтому необходимые документы лучше запрашивать совместно с продавцом и не откладывать проверку до момента после сделки.