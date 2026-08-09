5 вопросов управляющему, которые стоит задать до покупки квартиры

С 1 января 2026 года в Латвии действует принцип, по которому при добровольной продаже квартиры новый владелец отвечает за определенные долги, возникшие за последние три года до перехода права собственности. Речь идет, в частности, о долгах за управление домом, коммунальные услуги, взносы в накопительный фонд и плату за законное пользование землей. Вместе с основной задолженностью могут учитываться проценты за просрочку и договорная неустойка. Устного заверения продавца "у меня все оплачено" недостаточно. Перед сделкой разумно получить актуальную справку о состоянии расчетов по конкретной квартире. Сам продавец также обязан информировать покупателя о своих неисполненных обязательствах. Если обнаружена задолженность, ее нужно урегулировать до покупки и четко отразить порядок расчетов в документах сделки.