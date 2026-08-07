У латвийских автоводителей обнаружилась одна привычка, за которую они дорого платят

«Хотя аварии при обгоне чаще ассоциируются с лобовыми столкновениями, статистика страховых возмещений показывает, что на практике чаще встречаются другие опасные сценарии. Один из них - ситуация, когда едущий впереди автомобиль собирается повернуть налево на боковую дорогу, а следующий за ним водитель в этот же момент начинает обгон. Если кто-то из водителей вовремя не включил указатель поворота или не убедился в безопасности, посмотрев в зеркало, столкновение становится практически неизбежным», - рассказывает руководитель отдела страхования транспортных средств ERGO Алдис Энгелис.