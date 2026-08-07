У латвийских автоводителей обнаружилась одна привычка, за которую они дорого платят
Как сообщает страховая компания ERGO, за первые семь месяцев этого года компания получила на 66% больше заявлений о страховых случаях, связанных с авариями при обгоне, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство таких ДТП происходит из-за лихачества и простых ошибок.
Роковой поворот налево
«Хотя аварии при обгоне чаще ассоциируются с лобовыми столкновениями, статистика страховых возмещений показывает, что на практике чаще встречаются другие опасные сценарии. Один из них - ситуация, когда едущий впереди автомобиль собирается повернуть налево на боковую дорогу, а следующий за ним водитель в этот же момент начинает обгон. Если кто-то из водителей вовремя не включил указатель поворота или не убедился в безопасности, посмотрев в зеркало, столкновение становится практически неизбежным», - рассказывает руководитель отдела страхования транспортных средств ERGO Алдис Энгелис.
В этом году крупнейшее возмещение за ДТП, произошедшее во время обгона, достигло 11 500 евро. Авария произошла, когда легковой автомобиль начал обгонять микроавтобус, однако тот, не убедившись в безопасности и не включив левый указатель поворота, начал поворачивать налево. За повреждения легкового автомобиля было выплачено возмещение по KASKO в размере 11 500 евро.
Когда обгон заканчивается столкновением
Еще один распространенный вид аварий возникает, когда два или несколько транспортных средств, движущихся в одном направлении, одновременно начинают обгон и вовремя не замечают друг друга. В таких случаях автомобили не только получают царапины и вмятины - иногда их даже выталкивает с проезжей части.
Регулярно фиксируются и случаи, когда водитель понимает, что не успеет безопасно завершить обгон, и в последний момент резко возвращается в свою полосу, задевая другие автомобили или вынуждая их съехать в сторону.
Как ранее писал Otkrito.lv, латвийских автоводителей предупредили о крупногабаритной технике на дорогах.