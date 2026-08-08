Что делать, если сосед годами захламляет общий коридор или лестничную клетку

Решения о правилах использования общей собственности принимают собственники квартир в установленном законом порядке. С 2026 года закон также отдельно регулирует возможность предоставить конкретному собственнику право отдельного пользования частью общей собственности, однако такое решение должна принимать общность собственников, и оно не должно существенно мешать эксплуатации здания или доступу к квартирам. Поэтому аргумент "это место всегда стояло пустым, значит, я могу поставить здесь шкаф" сам по себе никаких исключительных прав не создает.