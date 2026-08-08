Что делать, если сосед годами захламляет общий коридор или лестничную клетку
Старый шкаф у двери, велосипеды, детские коляски и пакеты, которые месяцами стоят в общем коридоре. Для одного жильца это удобное место хранения, для остальных - постоянное препятствие и повод для конфликтов. Однако в Латвии вопрос касается не только бытового удобства. Лестничные клетки и другие помещения общего пользования являются частью совместной собственности, а требования пожарной безопасности прямо ограничивают возможность превращать их в личный склад.
Общий коридор не является продолжением квартиры
Согласно Закону о квартирной собственности, лестничные клетки, подвалы и другие помещения общего пользования входят в общую собственность владельцев квартир. Это означает, что отдельный житель не может по своему усмотрению занять часть лестничной клетки шкафом, коробками или другими вещами только потому, что это пространство находится рядом с его дверью.
Решения о правилах использования общей собственности принимают собственники квартир в установленном законом порядке. С 2026 года закон также отдельно регулирует возможность предоставить конкретному собственнику право отдельного пользования частью общей собственности, однако такое решение должна принимать общность собственников, и оно не должно существенно мешать эксплуатации здания или доступу к квартирам. Поэтому аргумент "это место всегда стояло пустым, значит, я могу поставить здесь шкаф" сам по себе никаких исключительных прав не создает.
На лестничной клетке действует еще более жесткое правило
Действующие в Латвии Правила пожарной безопасности прямо запрещают размещать в лестничных клетках предметы, мебель, оборудование и другие материалы. Отдельно запрещено загромождать мебелью, оборудованием и вещами двери и проходы, предназначенные для эвакуации. Таким образом, речь идет не только о случаях, когда старый диван полностью перекрыл проход. Само хранение вещей в лестничной клетке может противоречить требованиям пожарной безопасности.
Причина понятна. Во время пожара привычный коридор может за несколько минут заполниться дымом, видимость резко ухудшается, а жильцам приходится покидать дом в условиях стресса. Оставленные в проходе велосипеды, мебель или коробки способны помешать эвакуации. Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) неоднократно призывал жителей держать эвакуационные пути свободными и не загромождать выходы предметами и материалами.
Сначала стоит обратиться к управляющему
Если разговор с соседом ни к чему не приводит или конфликтовать напрямую не хочется, практический первый шаг - письменное обращение к управляющему домом или товариществу собственников.
Лучше не ограничиваться телефонным звонком. В обращении стоит указать адрес, этаж и конкретное место, описать, какие вещи там находятся, и приложить фотографии. При необходимости можно попросить проверить соответствие ситуации требованиям пожарной безопасности и принять меры для освобождения помещения общего пользования.
Это не просто просьба разобраться в соседском конфликте. Закон об управлении жилыми домами относит обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности к обязательным действиям по управлению домом. Поэтому управляющий не должен рассматривать подобную ситуацию исключительно как личный спор между двумя соседями.
Если управляющий ничего не делает, можно обращаться в VUGD
Если вещи остаются на месте, а проблема связана с лестничной клеткой или эвакуационным путем, следующий вариант - Государственная пожарно-спасательная служба.
Служба проводит проверки соблюдения требований пожарной безопасности в жилых домах, причем значительная часть таких проверок касается именно помещений общего пользования многоквартирных домов.
Обращение в VUGD можно направить через официальную электронную э-адресу на Latvija.gov.lv, электронным письмом с надежной электронной подписью или по почте. VUGD также указывает, что жители могут информировать службу о вопросах, входящих в ее компетенцию.
Если человек хочет сообщить информацию анонимно, у VUGD действует специальный анонимный номер +371 67219100.
При этом номер 112 предназначен для чрезвычайных ситуаций, когда уже существует непосредственная угроза жизни, здоровью, имуществу или окружающей среде. Звонить туда только потому, что сосед несколько месяцев хранит велосипед в подъезде, не следует.
За нарушение может грозить штраф
С 2026 года действует новый Закон о пожарной безопасности, пожаротушении и спасательных работах. Он прямо устанавливает, что в эвакуационном пути запрещено размещать предметы, мебель или оборудование, если из-за них уменьшается предусмотренная строительными нормативами ширина пути.
Если несоблюдение требований пожарной безопасности мешает эвакуации людей, физическому лицу может быть назначен штраф от 6 до 56 штрафных единиц. Одна штрафная единица составляет 5 евро, то есть речь идет о сумме от 30 до 280 евро. Для юридических лиц предусмотрены значительно более высокие санкции. Рассмотрением таких нарушений занимается VUGD.
Но наличие какой-либо вещи в общем помещении не означает автоматического штрафа конкретному соседу. Для привлечения к ответственности компетентному органу необходимо установить обстоятельства нарушения и ответственное лицо.
Можно ли самостоятельно выбросить соседские вещи
То, что предмет оставлен в месте, где его хранить нельзя, еще не означает, что другой житель автоматически получает право забрать его себе или отправить на помойку. Вещь продолжает принадлежать владельцу. Поэтому самостоятельно выбрасывать чужой велосипед, шкаф, коляску или коробки - рискованный способ решения проблемы. Намного безопаснее зафиксировать ситуацию и добиваться освобождения общей территории через управляющего, решение собственников дома или VUGD.
Особенно важно не превращать конфликт в "ответные меры": не переносить вещи к двери соседа, не портить их и не перекрывать ими доступ к его квартире.
А если сосед говорит, что остальные жильцы разрешили
Если речь идет о распределении права пользования общей собственностью, соответствующие вопросы находятся в компетенции общности собственников квартир. Но даже решение собственников не может отменить обязательные требования пожарной безопасности.