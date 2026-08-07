Фаршированные сладкие перцы по-новому - с моцареллой и овощами вместо риса
Фото: Otkrito.lv
Забудьте о рисе - фаршированные перцы с овощами получаются не хуже классических!
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Фаршированные сладкие перцы по-новому - с моцареллой и овощами вместо риса

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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Август - лучшее время для сладкого перца. Он сочный, ароматный и стоит заметно дешевле, чем зимой. Если классические фаршированные перцы с мясом и рисом уже надоели, попробуйте более легкий вариант с овощами и моцареллой.

Ингредиенты на 4 порции

  • 4 крупных сладких перца;
  • 2 средних кабачка;
  • 2 помидора;
  • 1 красная луковица;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 200 г моцареллы;
  • 50 г твердого сыра (пармезан или другой выдержанный сыр);
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • небольшой пучок базилика;
  • небольшой пучок петрушки;
  • соль;
  • свежемолотый черный перец;
  • 1 ч. л. сушеного орегано.

Как приготовить

Разогрейте духовку до 190 градусов. Перцы разрежьте вдоль пополам вместе с плодоножкой и аккуратно удалите семена.

Кабачки нарежьте мелкими кубиками. Так же нарежьте помидоры, предварительно удалив лишнюю жидкость с семенами. Лук измельчите, чеснок мелко порубите.

На сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук до мягкости. Добавьте чеснок и готовьте около минуты.

Положите кабачки и готовьте еще 5-6 минут, пока они слегка не размягчатся.

Добавьте помидоры, орегано, соль и перец. Готовьте еще 2-3 минуты, чтобы испарилась лишняя влага.

Снимите овощи с огня, немного остудите и вмешайте мелко нарезанную моцареллу, половину тертого твердого сыра и измельченную зелень.

Наполните половинки перцев начинкой и выложите в форму для запекания. Сверху посыпьте оставшимся сыром.

Налейте на дно формы около 100 мл воды, накройте фольгой и запекайте 30 минут.

Затем снимите фольгу и готовьте еще 15-20 минут, пока перцы не станут мягкими, а сыр сверху не покроется аппетитной золотистой корочкой.

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