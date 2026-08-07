Фаршированные сладкие перцы по-новому - с моцареллой и овощами вместо риса
Август - лучшее время для сладкого перца. Он сочный, ароматный и стоит заметно дешевле, чем зимой. Если классические фаршированные перцы с мясом и рисом уже надоели, попробуйте более легкий вариант с овощами и моцареллой.
Ингредиенты на 4 порции
- 4 крупных сладких перца;
- 2 средних кабачка;
- 2 помидора;
- 1 красная луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- 200 г моцареллы;
- 50 г твердого сыра (пармезан или другой выдержанный сыр);
- 2 ст. л. оливкового масла;
- небольшой пучок базилика;
- небольшой пучок петрушки;
- соль;
- свежемолотый черный перец;
- 1 ч. л. сушеного орегано.
Как приготовить
Разогрейте духовку до 190 градусов. Перцы разрежьте вдоль пополам вместе с плодоножкой и аккуратно удалите семена.
Кабачки нарежьте мелкими кубиками. Так же нарежьте помидоры, предварительно удалив лишнюю жидкость с семенами. Лук измельчите, чеснок мелко порубите.
На сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук до мягкости. Добавьте чеснок и готовьте около минуты.
Положите кабачки и готовьте еще 5-6 минут, пока они слегка не размягчатся.
Добавьте помидоры, орегано, соль и перец. Готовьте еще 2-3 минуты, чтобы испарилась лишняя влага.
Снимите овощи с огня, немного остудите и вмешайте мелко нарезанную моцареллу, половину тертого твердого сыра и измельченную зелень.
Наполните половинки перцев начинкой и выложите в форму для запекания. Сверху посыпьте оставшимся сыром.
Налейте на дно формы около 100 мл воды, накройте фольгой и запекайте 30 минут.
Затем снимите фольгу и готовьте еще 15-20 минут, пока перцы не станут мягкими, а сыр сверху не покроется аппетитной золотистой корочкой.