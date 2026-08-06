Как найти нового семейного врача в Риге, если поблизости никто не принимает пациентов
Многие жители Риги сталкиваются с одной и той же проблемой: после переезда или выхода врача на пенсию оказывается, что ближайшие семейные врачи больше не принимают новых пациентов. Однако это не означает, что найти врача невозможно. Otkrito.lv выяснил, что делать в такой ситуации, когда врач имеет право отказать, а когда - нет.
В Латвии каждый семейный врач, заключивший договор с Национальной службой здравоохранения (NVD), обслуживает определенную территорию. Именно жители этой территории имеют приоритет при регистрации в его практике. Актуальные списки врачей с указанием территории обслуживания, контактов и количества зарегистрированных пациентов публикует NVD.
В каких случаях врач может отказать
По правилам NVD семейный врач может отказаться зарегистрировать нового пациента только в двух случаях:
- если задекларированное место жительства человека находится за пределами территории обслуживания врача;
- если практика полностью заполнена.
Однако есть важное исключение. Даже если практика считается полной, это не является основанием для отказа, если человек задекларирован на территории обслуживания этого врача. То же правило распространяется на детей, родителей и супругов уже зарегистрированных пациентов.
Что считается "полной практикой"
Национальная служба здравоохранения определяет полную практику как:
- 1800 взрослых пациентов;
- или 800 детей;
- либо соответствующее соотношение взрослых и детей, если врач принимает обе категории пациентов.
Если все ближайшие врачи отвечают, что мест нет
Не стоит обзванивать десятки медицинских практик самостоятельно. NVD рекомендует обратиться непосредственно в службу:
Специалисты проверят, какие семейные врачи могут зарегистрировать пациента по адресу его проживания, и помогут подобрать подходящий вариант.
Если врач отказал, но вы живете на его территории
Если семейный врач обслуживает ваш район, а вам отказали только со словами "новых пациентов не принимаем", об этом следует сообщить в NVD.
Национальная служба здравоохранения просит жителей информировать о подобных случаях по телефону 80001234 или электронной почте info@vmnvd.gov.lv. После обращения служба проверяет обстоятельства отказа.
Можно ли выбрать врача в другом районе Риги
Закон не запрещает зарегистрироваться у семейного врача в другом районе города. Но такой врач вправе отказать, если ваше место жительства находится вне его основной территории обслуживания. Поэтому на практике проще сначала искать врача по своему району или воспользоваться помощью NVD.
Как зарегистрироваться у нового врача
После того как вы нашли подходящую практику, необходимо подать заявление о регистрации.
Это можно сделать:
- через портал Latvija.gov.lv в электронной форме;
- непосредственно в практике семейного врача, если нет возможности воспользоваться электронными сервисами.
Что делать, если семейный врач ушел на пенсию
Если семейный врач прекращает договор с NVD, его пациенты обычно автоматически переводятся к врачу, который принимает эту практику или территорию обслуживания. Информация о такой перерегистрации публикуется Национальной службой здравоохранения, а также передается соответствующему самоуправлению.
Если помощь нужна уже сегодня
Если семейный врач еще не найден, а медицинская помощь нужна срочно, но ситуация не угрожает жизни, можно обратиться к дежурному врачу или в ближайшее лечебное учреждение, оказывающее первичную помощь. Также консультацию можно получить по телефону службы семейных врачей. Информацию о доступных вариантах можно уточнить в NVD.