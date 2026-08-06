Что школы в Латвии не могут требовать от родителей купить - полный список

Родительская группа может добровольно договориться о подарках, украшении класса, дополнительном празднике или другой инициативе. Однако ни учитель, ни администрация, ни большинство родителей не могут превратить такой сбор в обязательный платеж для всех. Ребенка нельзя выделять, ограничивать или ставить в неловкое положение из-за того, что семья не сдала деньги.