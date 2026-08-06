Что школы в Латвии не могут требовать от родителей купить - полный список
Перед началом учебного года родители нередко получают длинные списки покупок - от тетрадей и ручек до красок, рабочих тетрадей и электронных устройств. Однако далеко не все из этого школа вправе требовать купить за счет семьи. Otkrito.lv разобрался, какие расходы обязаны взять на себя школа и самоуправление, а что действительно должны приобрести родители.
Главный принцип заключается в следующем - родители обеспечивают ребенка индивидуальными вещами, одеждой, обувью и обычной канцелярией. Все материалы, оборудование и ресурсы, необходимые для освоения обязательной учебной программы, должна предоставить школа или ее учредитель.
Учебники и обязательные рабочие тетради должны предоставить бесплатно
Родители не обязаны покупать школьные учебники, обязательные рабочие тетради и другую учебную литературу, которая используется для освоения установленного государством содержания образования.
Закон прямо относит учебники и приравненные к ним рабочие тетради к учебной литературе. В официальной памятке омбудсмена учебники, рабочие тетради и необходимая учебная литература также указаны среди вещей, которые не должны покупать родители. При этом обычные тетради в клетку или линейку, блокноты, папки и обложки считаются индивидуальными принадлежностями. Их семья покупает самостоятельно.
Компьютер или планшет нельзя делать обязательной покупкой для семьи
Если компьютер, планшет или другое электронное устройство необходимо для освоения школьной программы, школа должна обеспечить ученику возможность им пользоваться.
Технические устройства, информационные технологии, оборудование и программное обеспечение законом отнесены к учебным техническим средствам. В памятке омбудсмена отдельно указано, что родители не должны покупать компьютеры и другие электронные устройства для освоения программы.
Родители могут по собственному желанию приобрести ребенку личный ноутбук или планшет. Однако отсутствие собственного устройства не должно лишать ученика возможности выполнять обязательные задания.
Платную учебную платформу нельзя навязывать без альтернативы
Электронные ресурсы и интерактивные учебные платформы также входят в установленное законом понятие учебных средств.
Если платная платформа фактически становится обязательной для участия в уроках, выполнения домашних заданий или получения оценок, школа должна обеспечить доступ либо предложить полноценный бесплатный вариант.
Нельзя ставить ученика в худшее положение только потому, что семья не приобрела частную подписку. При этом добровольная покупка расширенной версии сервиса возможна, если базовый учебный процесс доступен и без нее.
Краски, пластилин и бумагу для обязательных уроков должна обеспечить школа
Омбудсмен прямо указывает, что родители школьников не обязаны покупать ряд материалов, необходимых для обязательного учебного процесса.
В этот перечень входят:
- бумага для рисования, аппликаций и акварели;
- белая бумага формата А4 для копирования учебных материалов;
- пластилин;
- мелки;
- гуашевые краски и аналогичные принадлежности;
- циркуль;
- отдельные инструменты и расходные материалы для практических заданий.
Это не означает, что родителям запрещено купить ребенку собственный набор красок или более удобные принадлежности. Но школа не должна делать такую покупку обязательным условием участия в уроке.
Ткань, пряжу, фанеру и продукты для уроков родители покупать не обязаны
Особенно много споров возникает вокруг предмета "Дизайн и технологии". Если ткань, пряжа, фетр, фанера, гвозди, иглы, нитки, продукты питания или другие материалы необходимы для освоения обязательного содержания предмета, их должна предоставить школа.
Омбудсмен отдельно разъясняет, что родители не обязаны покупать сырье, инструменты и расходные материалы для обязательных практических заданий. В числе примеров названы ткань, пряжа, фетр, фанера, лезвия для ручного лобзика, удлинители, гвозди и макетные ножи. Исключение касается изделий, которые ребенок по собственному желанию создает для личного использования.
Например, если по обязательной программе ученик должен научиться вязать и изготовить один образец, материалы предоставляет школа. Если ребенок дополнительно хочет связать вещь для себя и забрать ее домой, материалы для такого личного изделия могут купить родители.
Калькулятор, циркуль и другие специальные принадлежности не всегда обязан покупать родитель
В официальной памятке омбудсмена циркуль указан среди принадлежностей, которые родители не обязаны покупать.
Общий критерий тот же - если предмет требуется всем ученикам для освоения обязательного содержания и без него невозможно выполнить задание, школа должна обеспечить его доступность.
Семья может приобрести ребенку собственный калькулятор, циркуль или другой инструмент для удобства. Однако отсутствие личной вещи не должно мешать ребенку участвовать в уроке или выполнять контрольную работу.
Рабочие листы и бумагу для распечаток должна оплачивать школа
Раздаточные материалы, рабочие листы, упражнения, схемы, примеры и другие материалы, предназначенные для каждого ученика, закон относит к учебным средствам. Поэтому школа не должна требовать, чтобы родители приносили пачки бумаги или регулярно сдавали деньги на распечатку обязательных заданий.
Белая бумага формата А4 для копирования учебных материалов также включена омбудсменом в перечень того, что семья покупать не обязана.
Туалетная бумага, питьевая вода и предметы для класса не входят в обязанности родителей
Школа не должна включать в обязательный список для родителей туалетную бумагу, салфетки, бумажные полотенца, питьевую воду или предметы интерьера.
Все эти позиции указаны омбудсменом среди того, что должно обеспечиваться образовательным учреждением. При этом родители могут по желанию дать ребенку личную бутылку для воды. Омбудсмен отдельно отмечает, что питьевая вода должна быть доступна в школе, а индивидуальная бутылка остается добровольной покупкой семьи.
Ремонт класса и новое оборудование нельзя оплачивать обязательными сборами
Школа или школьный совет не вправе обязать родителей сдавать деньги на ремонт помещений, мебель, благоустройство или учебные средства, которые должен приобрести учредитель учреждения.
Омбудсмен указывает, что школьный совет не может принимать решения о родительских платежах на учебные материалы, ремонт школы или обустройство помещений, если такие расходы законом не возложены на семьи.
Добровольные пожертвования возможны, но отказ от участия не должен иметь никаких последствий для ребенка.
Решение большинства родителей не делает денежный сбор обязательным
Родительская группа может добровольно договориться о подарках, украшении класса, дополнительном празднике или другой инициативе. Однако ни учитель, ни администрация, ни большинство родителей не могут превратить такой сбор в обязательный платеж для всех. Ребенка нельзя выделять, ограничивать или ставить в неловкое положение из-за того, что семья не сдала деньги.
Школьный совет вправе уточнять перечень индивидуальных принадлежностей, которые покупают родители, например одежду, обувь, спортивную форму или обычную канцелярию. Но он не может расширить обязанности родителей и заставить их оплачивать учебные средства, которые должна предоставить школа.
Школьную форму могут предусмотреть правилами школы
Школьный совет может принять решение о введении формы и определить требования к одежде учеников. Омбудсмен относит форму, одежду и обувь к вопросам, которые могут регулироваться решениями школьного совета, поскольку это индивидуальные принадлежности ребенка. Однако внутренние правила школы должны применяться разумно и с учетом материального положения семей.
Спорные ситуации необходимо решать с администрацией. Отсутствие определенного элемента формы не должно автоматически лишать ребенка права на образование.
Какие вещи действительно покупают родители
Согласно Закону об образовании, родители обеспечивают ребенка индивидуальными учебными принадлежностями в пределах своих материальных возможностей.
Омбудсмен относит к таким покупкам:
- обычные тетради и блокноты;
- ручки и карандаши;
- пенал;
- обложки для книг;
- школьную сумку;
- клей;
- линейку;
- ластик;
- фломастеры;
- спортивную форму;
- спортивную и сменную обувь;
- купальник или плавки;
- принадлежности для бассейна;
- полотенце;
- фартук;
- одежду, обувь и личные гигиенические принадлежности.
Родители также могут покупать материалы для изделия, которое ребенок по собственному желанию создает для себя, а не только ради освоения обязательной программы.
Список школы сам по себе не является нарушением
Школа может подготовить для родителей список вещей, необходимых к началу учебного года. Такой список помогает семье планировать расходы.
Проблема возникает в том случае, если в него включены учебные средства, которые по закону должна предоставить сама школа.
Омбудсмен прямо указывает, что включение таких вещей в список индивидуальных принадлежностей не соответствует принципу хорошего управления и может считаться незаконным фактическим действием учреждения.
Что делать, если школа требует лишние покупки
Сначала стоит обратиться к директору школы и попросить пересмотреть список. Омбудсмен отмечает, что иногда такие перечни составляют отдельные учителя без согласования с руководством учреждения.
Обращение лучше направить письменно и попросить объяснить:
- почему покупка обязательна;
- используется ли предмет для освоения обязательной программы;
- кто по закону должен его обеспечивать;
- что будет предложено ученику, если семья не может или не хочет покупать указанную вещь.
Если вопрос не решен в школе, действия директора муниципального учреждения можно обжаловать его учредителю - соответствующему самоуправлению. Также родители могут обратиться в Государственную службу качества образования и к омбудсмену.
Государственная служба качества образования принимает письменные и устные жалобы по вопросам законности образовательного процесса. Услуга бесплатна. При необходимости служба запрашивает объяснения у школы и сведения у других учреждений.
К жалобе лучше приложить доказательства
К обращению желательно добавить:
- выданный школой список;
- сообщение учителя или администрации;
- переписку с директором;
- протокол родительского собрания;
- требование сдать деньги;
- сведения о том, какие последствия обещали в случае отказа;
- фотографии или скриншоты сообщений.
Лучше описывать каждый спорный пункт отдельно. Например, не просто сообщить, что список слишком дорогой, а указать, что родителей обязали приобрести конкретную рабочую тетрадь или материал, который используется для обязательного задания.
Частные школы требуют отдельной проверки договора
Официальная памятка омбудсмена о школьных списках была подготовлена прежде всего для муниципальных учреждений.
В частной школе часть расходов может регулироваться договором об обучении. Поэтому родителям необходимо проверить, какие услуги, материалы и дополнительные платежи прямо предусмотрены договором и внутренними правилами. При этом сама формулировка в договоре не отменяет требований законодательства. Если возникает спор, его необходимо оценивать индивидуально с учетом статуса школы, содержания договора и характера конкретной покупки.