В банке рассказали, из-за чего многим жителям Латвии отказывают в кредите
Как сообщает банк Luminor, около 10% заявок на ипотечный кредит отклоняются уже на этапе первоначальной оценки. Одной из самых распространенных причин является негативная кредитная история.
Кредитная история представляет собой сведения о текущих и прошлых финансовых обязательствах человека, а также о том, насколько своевременно он выполнял свои платежи. В нее входят данные об ипотечных и потребительских кредитах, лизинге, кредитных картах, кредитных линиях, а также о просроченных счетах и других задолженностях. Эта информация помогает финансовым учреждениям оценить, насколько ответственно человек выполнял свои обязательства и способен ли он взять на себя новые.
Что создает наибольшие проблемы
Не каждая просрочка автоматически означает отказ в ипотеке — значение имеют частота и продолжительность задержек платежей. Повторяющиеся или длительные просрочки могут стать для банка сигналом о том, что клиенту будет сложно своевременно выполнять и новые долгосрочные обязательства.
Своевременная оплата счетов является важной частью финансовой дисциплины, однако особое значение она приобретает при покупке жилья, когда история платежей может повлиять на возможность получения кредита.
Влияет и на условия займа
Кредитная история может повлиять не только на решение банка о выдаче кредита, но и на его условия. Например, клиенту могут предложить более высокую процентную ставку, меньшую сумму кредита или более короткий срок его погашения. При этом условия кредитования зависят не только от платежной дисциплины, но и от уровня доходов клиента, имеющихся обязательств, размера первоначального взноса и выбранного объекта недвижимости.
Важно учитывать и соотношение долговой нагрузки к доходам. Ежемесячные выплаты по кредитам не должны превышать примерно 30–40% ежемесячного дохода, а общий объем кредитных обязательств не может превышать доходы за шесть лет, как это предусмотрено нормативными актами. Это означает, что банк оценивает не только способность клиента платить сегодня, но и то, останется ли кредитная нагрузка приемлемой в долгосрочной перспективе.
О кредитной истории стоит позаботиться заранее
Чтобы повысить шансы на получение ипотечного кредита на более выгодных условиях, о своей кредитной истории рекомендуется задуматься заранее — еще до поиска недвижимости или подачи заявки в банк. Стоит проверить действующие обязательства, убедиться в отсутствии непогашенных долгов и, при необходимости, заранее связаться с кредиторами, чтобы урегулировать вопросы с просроченными платежами.
Проверить свою кредитную историю можно на сайтах бюро кредитной информации, например manakreditvesture.lv, а также в Кредитном регистре Банка Латвии, авторизовавшись через интернет-банк или с помощью других безопасных средств идентификации. Там же можно узнать, какие кредитные учреждения запрашивали информацию о ваших обязательствах.