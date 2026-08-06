В банке рассказали, из-за чего многим жителям Латвии отказывают в кредите

Кредитная история представляет собой сведения о текущих и прошлых финансовых обязательствах человека, а также о том, насколько своевременно он выполнял свои платежи. В нее входят данные об ипотечных и потребительских кредитах, лизинге, кредитных картах, кредитных линиях, а также о просроченных счетах и других задолженностях. Эта информация помогает финансовым учреждениям оценить, насколько ответственно человек выполнял свои обязательства и способен ли он взять на себя новые.