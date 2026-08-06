Жители Латвии незаметно теряют крупные суммы со своих накоплений. Что можно сделать?

Специалист подчеркивает, что домохозяйствам рекомендуется создать подушку безопасности в размере обязательных расходов как минимум за три-шесть месяцев. Часть этих средств можно держать на текущем или сберегательном счете, чтобы иметь к ним быстрый доступ, однако деньги, предназначенные для долгосрочных целей, следует направлять в инструменты, которые позволяют не только сохранить капитал, но и приумножить его.