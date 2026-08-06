Жители Латвии незаметно теряют крупные суммы со своих накоплений. Что можно сделать?
10 тысяч евро, которые целый год хранились дома наличными, из-за инфляции теряют около 340 евро своей покупательной способности. Длительное хранение крупных сумм дома приводит к тому, что деньги с каждым годом становятся менее ценными. Об этом пишет в своем комментарии экономист Карлис Пургайлис.
По данным Европейского центрального банка, почти две трети жителей еврозоны считают, что возможность рассчитываться наличными должна сохраняться. Это вполне понятно и оправдано для краткосрочных нужд и чрезвычайных ситуаций. Однако как инструмент долгосрочных накоплений наличные неэффективны.
Разумным ориентиром для хранения наличных дома можно считать сумму, которой хватит на покрытие основных расходов в течение одной недели в случае временной недоступности электронных платежей, например, при отключении электроэнергии или перебоях со связью, а также если в чрезвычайной ситуации потребуется быстро приобрести товары и услуги первой необходимости. Такой резерв желательно хранить купюрами небольшого номинала — по 5, 10 или 20 евро.
"Все, что превышает этот объем, означает упущенную выгоду", - указывает эксперт.
По его мнению, жители Латвии ежегодно теряют около 3–4% покупательной способности своих сбережений только потому, что деньги годами лежат дома, а не работают. По данным на конец 2025 года жители Латвии хранили наличными более 1,8 млрд евро, что составляет почти 9,5% всех финансовых активов населения.
Специалист подчеркивает, что домохозяйствам рекомендуется создать подушку безопасности в размере обязательных расходов как минимум за три-шесть месяцев. Часть этих средств можно держать на текущем или сберегательном счете, чтобы иметь к ним быстрый доступ, однако деньги, предназначенные для долгосрочных целей, следует направлять в инструменты, которые позволяют не только сохранить капитал, но и приумножить его.
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