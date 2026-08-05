Кабачки больше не придется жарить - простой пирог с сырной корочкой
В августе кабачки появляются почти на каждой кухне. Их жарят кружочками, добавляют в рагу, превращают в оладьи, но даже самые любимые блюда быстро надоедают. Этот рецепт подойдет тем, кто хочет приготовить что-то простое, сытное и сезонное, не проводя у плиты половину вечера.
Какие ингредиенты понадобятся
Для формы диаметром около 22-24 сантиметров нужны:
- 2 небольших кабачка общим весом около 500-600 граммов
- 3 яйца
- 150 граммов сметаны
- 120 граммов пшеничной муки
- 100-120 граммов твердого сыра
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- небольшой пучок укропа или другой зелени
- соль
- черный перец
- сливочное масло для формы
Для более насыщенного вкуса можно добавить зубчик чеснока, зеленый лук, сладкую паприку или немного сушеных трав.
Как приготовить кабачковый пирог
Кабачки нужно вымыть и натереть на крупной терке. Молодые овощи можно использовать вместе с кожицей. Если кабачки крупные и зрелые, жесткую кожуру и семена лучше удалить.
Натертые кабачки следует слегка посолить и оставить примерно на 10 минут. За это время они выделят сок. Лишнюю жидкость нужно хорошо отжать руками или через чистую ткань. Этот этап особенно важен - если оставить слишком много сока, пирог может получиться водянистым и плохо пропечься.
В отдельной миске следует взбить яйца со сметаной до однородной массы. Затем добавить муку, разрыхлитель, перец и при необходимости еще немного соли.
Сыр нужно натереть на крупной терке. Примерно две трети сыра добавить в тесто, а оставшуюся часть оставить для верхней корочки.
В миску с тестом добавить отжатые кабачки и мелко нарезанную зелень. Все тщательно перемешать. Масса должна получиться густой, но не слишком плотной.
Форму для выпечки смазать сливочным маслом. Кабачковую массу переложить в форму и разровнять. Сверху равномерно распределить оставшийся сыр.
Пирог выпекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке около 35-45 минут. Точное время зависит от духовки, размера формы и количества жидкости в кабачках.
Готовый пирог должен покрыться золотистой корочкой, а его середина - стать плотной. После духовки блюду лучше дать постоять 10-15 минут. Тогда пирог будет проще нарезать, а его вкус станет более выраженным.
Почему пирог может получиться водянистым
Главная причина - плохо отжатые кабачки. Эти овощи содержат много жидкости, поэтому после натирания их нельзя сразу добавлять в тесто.
Также не стоит использовать слишком большую форму. Если слой получится тонким, края могут пересохнуть раньше, чем образуется красивая корочка. Слишком маленькая и глубокая форма, наоборот, увеличит время выпекания.
Количество муки тоже можно немного менять. Если после добавления кабачков масса выглядит слишком жидкой, стоит всыпать еще одну или две столовые ложки муки.
Как сделать пирог более сытным
Базовый вариант получается легким и подходит как для завтрака, так и для ужина. Но его легко изменить.
В тесто можно добавить:
- около 100 граммов нарезанной ветчины
- отварное или запеченное куриное филе
- немного обжаренного бекона
- раскрошенную брынзу или сыр фета
- сладкий перец
- несколько ложек консервированной кукурузы
- обжаренный репчатый лук
При добавлении соленого сыра, ветчины или бекона количество соли нужно уменьшить.