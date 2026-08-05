Кабачки больше не придется жарить - простой пирог с сырной корочкой

Натертые кабачки следует слегка посолить и оставить примерно на 10 минут. За это время они выделят сок. Лишнюю жидкость нужно хорошо отжать руками или через чистую ткань. Этот этап особенно важен - если оставить слишком много сока, пирог может получиться водянистым и плохо пропечься.