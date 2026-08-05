Что можно законно собирать в латвийском лесу, а за что можно получить штраф
Латвийские леса открыты для любителей "тихой охоты", однако далеко не все, что растет в лесу, можно свободно собирать. За некоторые действия можно получить не только замечание, но и административный штраф. Разбираемся, что разрешено законом, а что находится под запретом.
Грибы и ягоды - собирать можно
В государственных и муниципальных лесах жители могут свободно собирать дикорастущие грибы, ягоды, орехи и плоды для личных нужд. Это одно из традиционных прав жителей Латвии.
Однако есть важные исключения:
- нельзя заходить на территории, где доступ официально ограничен;
- в особо охраняемых природных территориях могут действовать дополнительные правила;
- нельзя повреждать лесную подстилку, кустарники и молодые деревья при сборе урожая.
Лекарственные растения - не все подряд
Собирать обычные дикорастущие растения, например ромашку, зверобой или иван-чай, в большинстве случаев разрешено. Но категорически запрещено срывать растения, занесенные в список особо охраняемых видов. Это касается также некоторых видов орхидей, лилий, прострелов и других редких растений. За их сбор предусмотрена административная ответственность.
Мох, лишайники и лесная подстилка
Свободно выносить из леса мох, лишайники или большие объемы лесной подстилки нельзя. Особенно это касается охраняемых видов мхов и лишайников, а также территорий заповедников и заказников. Для коммерческой заготовки подобных природных ресурсов обычно требуется разрешение владельца земли и соблюдение специальных требований.
Ветки, деревья и березовый сок
Без разрешения владельца нельзя:
- рубить деревья;
- ломать ветки;
- заготавливать древесину;
- добывать березовый сок, повреждая деревья.
Даже если дерево выглядит сухим или поваленным, оно не становится "ничейным". Сухостой и валежник также принадлежат владельцу леса.
Можно ли собирать шишки?
Шишки, лежащие на земле, для личных нужд обычно не вызывают вопросов. Но массовый сбор, особенно для продажи или заготовки семян, регулируется отдельно и может требовать согласования с владельцем леса.
За что действительно могут оштрафовать
Административная ответственность может наступить, если человек:
- собирает особо охраняемые растения, мхи, лишайники или грибы;
- нарушает режим особо охраняемой природной территории;
- повреждает деревья или кустарники;
- заготавливает природные ресурсы без необходимого разрешения;
- причиняет ущерб природным местообитаниям.
Размер штрафа зависит от характера нарушения и статьи закона. В отдельных случаях, помимо штрафа, нарушителя могут обязать возместить причиненный природе ущерб.