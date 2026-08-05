Что можно законно собирать в латвийском лесу, а за что можно получить штраф

Свободно выносить из леса мох, лишайники или большие объемы лесной подстилки нельзя. Особенно это касается охраняемых видов мхов и лишайников, а также территорий заповедников и заказников. Для коммерческой заготовки подобных природных ресурсов обычно требуется разрешение владельца земли и соблюдение специальных требований.