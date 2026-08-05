Жители Латвии недооценивают солнце - многие не пользуются кремом и не понимают значение SPF
Каждый третий житель Латвии не пользуется солнцезащитным кремом, а еще треть не знает, что означает обозначение SPF на упаковке, свидетельствуют данные опроса Mēness aptieka и исследовательского агентства Norstat. Только 7% жителей используют солнцезащитные средства круглый год, хотя дерматологи предупреждают - недостаточная защита от ультрафиолетового излучения способствует преждевременному старению кожи и повышает риск развития рака кожи.
"Самая эффективная защита от солнца представляет собой сочетание нескольких мер - использования солнцезащитного крема, подходящей одежды, головного убора, солнцезащитных очков и отказа от пребывания под прямыми солнечными лучами в середине дня, когда ультрафиолетовое излучение наиболее интенсивно. Однако в Латвии до сих пор нет полного понимания значения солнцезащитных средств, различий между ними и необходимости использовать их круглый год людям всех возрастов. Тем, кто большую часть дня проводит в помещении и лишь ненадолго выходит на солнце, обычно достаточно средства с SPF 30. При длительном пребывании на солнце, на пляже или во время поездок в регионы с более интенсивным ультрафиолетовым излучением рекомендуется выбирать средство с SPF 50 или 50+. Солнцезащитное средство следует подбирать с учетом возраста и типа кожи - нормальной, сухой, жирной, комбинированной или чувствительной. Например, пожилые люди часто не задумываются о том, что их кожа, которая с годами становится более сухой и тонкой, также нуждается в защите от солнца. Им лучше выбирать средства более плотной консистенции с увлажняющим действием", - отмечает дерматолог Veselības centru apvienība Алена Соха.
Врач напоминает, что небольшие дозы ультрафиолетового излучения способствуют синтезу витамина D в организме, однако чрезмерное воздействие отрицательно влияет на кожу, вызывает ее преждевременное старение и повышает риск развития рака кожи.
На вопрос, какое из предложенных утверждений лучше всего описывает их привычки, связанные с использованием солнцезащитного крема, каждый третий респондент ответил, что вообще им не пользуется.
Еще треть использует солнцезащитный крем только тогда, когда планирует долго находиться на солнце - например, на пляже, в походе или во время занятий спортом. Еще 17% наносят его лишь в исключительных случаях.
Каждый десятый защищает кожу таким способом во время отдыха или принятия солнечных ванн.
Только 7% опрошенных сообщили, что используют солнцезащитный крем ежедневно круглый год, выбирая SPF в зависимости от сезона и интенсивности ультрафиолетового излучения.
Еще 5% участников опроса пользуются солнцезащитным кремом каждый день в летний сезон, в том числе во время обычных повседневных дел. Три процента регулярно используют защитные средства для детей, но сами делают это редко или не пользуются ими совсем. Еще 2% затруднились точно описать свои привычки.
Среди тех, кто пользуется солнцезащитным кремом, наиболее распространена привычка наносить его только перед длительным пребыванием на солнце. Чаще всего так поступают молодые люди - это подтвердил 41% респондентов в возрасте до 29 лет. Так же ответили 34% опрошенных в возрасте от 30 до 39 лет. В остальных возрастных группах этот показатель был ниже.
Подобная привычка чаще всего встречается среди жителей Видземского и Рижского статистических регионов.
На вопрос, что означает аббревиатура SPF на упаковке солнцезащитного крема, половина респондентов правильно ответила, что это показатель уровня защиты от ожогов, вызванных солнечным UVB-излучением. При этом 17% опрошенных считают, что SPF показывает, какой процент солнечных лучей блокирует крем.
Треть респондентов затруднилась объяснить значение этой, казалось бы, широко известной комбинации букв. Большинство из них были старше 50 лет.
Лучше всего знают, что SPF обозначает уровень защиты от ожогов, вызванных UVB-излучением, молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Наиболее хорошо в этом вопросе разбираются домохозяйки, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком люди и студенты.
Результаты опроса показывают, что уровень образования связан с привычками использования солнцезащитных средств.
Среди тех, кто не пользуется солнцезащитным кремом и не знает значения SPF, больше всего людей только с основным образованием.
Среди тех, кто вообще не использует подобные средства защиты от солнца, чаще всего встречаются пенсионеры и неквалифицированные работники.
Больше всего людей, не пользующихся солнцезащитным кремом, живут в Латгале - 39%. В Курземе таких 33%, в Земгале - 31%, в Видземе - 28%, а в Рижском статистическом регионе - 22%. При этом больше всего тех, кто использует солнцезащитный крем перед длительным пребыванием на солнце, проживают в Видземском и Рижском статистических регионах.
Репрезентативный опрос жителей Латвии был проведен Mēness aptieka совместно с исследовательским агентством Norstat в июле 2026 года. В нем приняли участие 1008 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.