Жители Латвии недооценивают солнце - многие не пользуются кремом и не понимают значение SPF

"Самая эффективная защита от солнца представляет собой сочетание нескольких мер - использования солнцезащитного крема, подходящей одежды, головного убора, солнцезащитных очков и отказа от пребывания под прямыми солнечными лучами в середине дня, когда ультрафиолетовое излучение наиболее интенсивно. Однако в Латвии до сих пор нет полного понимания значения солнцезащитных средств, различий между ними и необходимости использовать их круглый год людям всех возрастов. Тем, кто большую часть дня проводит в помещении и лишь ненадолго выходит на солнце, обычно достаточно средства с SPF 30. При длительном пребывании на солнце, на пляже или во время поездок в регионы с более интенсивным ультрафиолетовым излучением рекомендуется выбирать средство с SPF 50 или 50+. Солнцезащитное средство следует подбирать с учетом возраста и типа кожи - нормальной, сухой, жирной, комбинированной или чувствительной. Например, пожилые люди часто не задумываются о том, что их кожа, которая с годами становится более сухой и тонкой, также нуждается в защите от солнца. Им лучше выбирать средства более плотной консистенции с увлажняющим действием", - отмечает дерматолог Veselības centru apvienība Алена Соха.