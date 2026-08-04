Кто-то копается на вашем участке? Согласно латвийским законам, отвечать за это придется вам

Собственник земельного участка несет ответственность за использование находящихся на нем недр даже в том случае, если несогласованную добычу полезных ископаемых осуществило другое лицо, при условии что никому не выдавались разрешение или лицензия на пользование недрами, а также отсутствуют лица, признающие себя добытчиками полезных ископаемых и ведущие учет объемов добычи.