Кто-то копается на вашем участке? Согласно латвийским законам, отвечать за это придется вам
Государственная служба окружающей среды (Valsts vides dienests - VVD) напоминает, что в случаях, когда на земельном участке ведется несогласованная добыча полезных ископаемых, ответственным за возможное нарушение считается собственник земли.
VVD указывает, что такой порядок подтвержден и решением Сената Латвийской Республики. Оно было принято после рассмотрения кассационной жалобы по делу о незаконной добыче и частичном вывозе полезных ископаемых с участка, выявленных VVD. В результате суд признал виновным владельца земли.
Закон «О недрах» предусматривает, что пользователем недр считается собственник земельного участка. Только если владелец уполномочил другое лицо или заключил договор на использование недр, пользователем может стать иной субъект.
Что делать, если нарушение совершил кто-то другой?
Собственник земельного участка несет ответственность за использование находящихся на нем недр даже в том случае, если несогласованную добычу полезных ископаемых осуществило другое лицо, при условии что никому не выдавались разрешение или лицензия на пользование недрами, а также отсутствуют лица, признающие себя добытчиками полезных ископаемых и ведущие учет объемов добычи.
Если владелец земли может представить достоверные и проверяемые доказательства того, что незаконные работы с недрами самовольно выполнило другое лицо, их рассмотрят Государственная служба окружающей среды и другие компетентные органы. Однако если факт незаконной деятельности установлен, а сведений о причастности других лиц нет, ответственным считается собственник участка.
VVD также напоминает, что вывоз природных ресурсов с земельного участка считается их вовлечением в хозяйственный оборот. Независимо от того, получено ли разрешение или лицензия на проведение таких работ, в подобных случаях необходимо уплатить налог на природные ресурсы.
Почему это важно?
Законодательство направлено на обеспечение экологически безопасного и устойчивого использования недр. Незаконная добыча природных ресурсов может нанести серьезный ущерб окружающей среде, разрушая и загрязняя ее.
Государственная служба окружающей среды призывает собственников земельных участков ответственно относиться к природе и совместно заботиться о ее сохранении для будущих поколений. Если на участке замечена незаконная деятельность посторонних лиц, жителей просят сообщить об этом в Государственную полицию и уведомить VVD.