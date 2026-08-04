Какие услуги в Латвии человек оплачивает зря, потому что не знает, что может получить их бесплатно
Многие жители Латвии регулярно тратят деньги на медицинские обследования, консультации специалистов, оформление документов и решение споров, даже не подозревая, что аналогичные услуги можно получить бесплатно. Иногда для этого необходимо направление врача, соответствующий статус или предварительная регистрация, однако в ряде случаев бесплатная возможность доступна практически каждому.
Бесплатная профилактическая проверка у семейного врача
Совершеннолетний человек может раз в год пройти бесплатный профилактический осмотр у своего семейного врача, если в течение года он не обращался к нему по поводу заболевания.
Во время такой проверки врач оценивает общее состояние пациента, измеряет давление и пульс, прослушивает сердце и легкие, осматривает лимфатические узлы, щитовидную железу и другие органы. При необходимости врач может назначить дополнительные обследования.
За сам профилактический осмотр пациентский взнос платить не нужно. Однако семейный врач должен иметь договор с Национальной службой здравоохранения. Чтобы попасть на проверку, необходимо самостоятельно позвонить в практику семейного врача и записаться, поскольку автоматического приглашения пациент не получает.
Таким образом, человек, который ежегодно записывается в частную клинику на базовый "чекап", сначала может уточнить у семейного врача, какие обследования ему положены в рамках государственной системы.
Обследования на рак, за которые не нужно платить
В Латвии действует государственная программа раннего выявления четырех видов рака:
- рака шейки матки;
- рака груди;
- рака кишечника;
- рака простаты.
Обследования проводятся бесплатно для людей определенного возраста. При этом порядок зависит от вида скрининга.
Женщинам приглашения на проверку шейки матки и обследование груди отправляет Национальная служба здравоохранения. Приглашение может прийти по почте на задекларированный адрес или на официальную электронную почту e-adrese.
С 25 до 29 лет обследование шейки матки проводится раз в три года, а с 30 до 70 лет - раз в пять лет. Если женщина обращается к гинекологу, который оказывает государственные услуги, бесплатными будут и прием, связанный со скринингом, и само исследование. При обращении к платному гинекологу государство может оплатить анализ, но за визит придется заплатить самостоятельно.
Проверку на рак кишечника один раз в два года могут бесплатно проходить женщины и мужчины в возрасте от 50 до 74 лет. Тест организует практика семейного врача. Ждать специального письма не обязательно - человек может сам спросить у врача о возможности получить тест.
Скрининг рака простаты также организуется через семейного врача для мужчин соответствующих возрастных групп. Перед тем как самостоятельно платить за анализ PSA в частной лаборатории, стоит уточнить у врача, входит ли пациент в государственную программу.
Лечение зубов детям до 18 лет
Стоматологическая помощь детям в Латвии оплачивается государством до достижения 18-летнего возраста. Это относится не только к осмотрам, но и к лечению зубов, а также к ряду профилактических процедур.
В частности, детям при наличии медицинских показаний доступны покрытие зубов силантами и обработка поверхностей фторлаком. Эти процедуры помогают защитить зубы от кариеса.
Главное условие - обращаться в клинику, заключившую договор с Национальной службой здравоохранения на оказание детских стоматологических услуг. В обычной частной клинике, не работающей по государственному договору, лечение останется платным.
Информацию о таких стоматологах и предполагаемой длине очередей можно найти через государственный сервис Rindapiearsta.lv. В экстренных случаях, например при сильной непрекращающейся боли, отеке или травме зуба, детям также доступна оплачиваемая государством неотложная стоматологическая помощь.
Наблюдение беременности и основные обследования
Беременная женщина может бесплатно наблюдаться у гинеколога или акушерки, работающих по договору с Национальной службой здравоохранения.
Государственная программа включает консультации, лабораторные анализы и диагностические обследования, предусмотренные на определенных сроках беременности. За стандартное ведение беременности у государственного специалиста платить не требуется. Однако один и тот же врач может принимать как государственных, так и платных пациентов. Поэтому при записи необходимо прямо уточнить, предлагается ли именно государственно оплачиваемое наблюдение беременности.
Если женщина самостоятельно выбирает платную программу в частной клинике, государство не обязано компенсировать ее стоимость, даже если часть включенных обследований можно было пройти бесплатно.
Диагностика бесплодия и медицинское оплодотворение
Латвийское государство оплачивает не только отдельные анализы, но и часть услуг, связанных с диагностикой и лечением бесплодия.
В государственную программу входят консультации специалистов, необходимые обследования, определенные компенсируемые лекарства и медицинское оплодотворение при соблюдении установленных условий.
Это особенно важно учитывать парам, которые сразу обращаются в частную клинику и оплачивают весь процесс самостоятельно. Сначала стоит выяснить, можно ли пройти диагностику и лечение в рамках государственной программы, а также какие клиники участвуют в ней и какова очередь.
Бесплатными могут быть не любые дополнительные процедуры или выбранные пациентами услуги. Состав государственного лечения определяется медицинскими показаниями и правилами программы.
Инвалидные коляски, ортезы, протезы и другие технические средства
Люди нередко самостоятельно покупают или арендуют инвалидные коляски, ходунки, ортезы и другие средства реабилитации, хотя часть из них может быть предоставлена за счет государства.
Государственно оплачиваемые технические средства выдает Центр технических вспомогательных средств NRC Vaivari. В перечень входят инвалидные коляски, протезы, ортезы и многие другие приспособления, необходимые человеку из-за функциональных нарушений.
Для получения средства необходимо медицинское заключение и другие документы. В зависимости от вида приспособления могут действовать очередь, срок использования и определенный порядок замены. Поэтому перед покупкой дорогостоящего средства стоит обратиться к семейному врачу, реабилитологу или непосредственно в центр и выяснить, может ли его предоставить государство.
Карьерная консультация для любого желающего
Чтобы обсудить смену профессии, составление резюме или дальнейшее обучение, необязательно обращаться к платному карьерному консультанту.
Государственное агентство занятости (NVA) предоставляет бесплатные индивидуальные и групповые карьерные консультации всем желающим - не только официально зарегистрированным безработным.
Консультации проводятся очно и дистанционно. Специалист может помочь оценить навыки и опыт, выбрать направление обучения, подготовиться к смене профессии и разобраться в ситуации на рынке труда.
Отдельные учебные программы NVA доступны только определенным группам, например безработным, соискателям работы или людям, рискующим потерять работу. Однако сама карьерная консультация предлагается всем заинтересованным.
Решение спора с магазином или поставщиком услуг
После конфликта с продавцом, интернет-магазином, туристической компанией, сервисом или другим поставщиком услуг человек может потратиться на юриста, хотя некоторые споры рассматриваются бесплатно.
При Центре защиты прав потребителей (PTAC) действует Комиссия по разрешению потребительских споров. Она рассматривает споры между потребителем и продавцом или поставщиком услуги во внесудебном порядке. Рассмотрение дела в комиссии бесплатно для обеих сторон.
До обращения в комиссию потребитель должен сначала письменно предъявить претензию самому продавцу или поставщику услуги и дать ему возможность решить проблему. Если договориться не удается, можно подать заявление в PTAC, приложив договор, чеки, переписку, фотографии и другие доказательства.
Комиссия рассматривает не все категории дел, а ее решения не равнозначны судебному приговору. Тем не менее это может избавить человека от расходов на юридическую консультацию и судебное разбирательство.
Юридическая помощь за счет государства
В некоторых случаях государство оплачивает юридические консультации, подготовку документов и представительство в суде.
Такую помощь могут получить люди со статусом малоимущего или малообеспеченного, лица, находящиеся на полном государственном или муниципальном обеспечении, а также люди, которые неожиданно оказались в тяжелом материальном положении по независящим от них причинам.
Чаще всего жители обращаются за государственной юридической помощью при разводе, взыскании алиментов, определении места жительства ребенка и решении вопросов о праве общения с ним.
Получить бесплатного адвоката автоматически нельзя. Сначала необходимо подать заявление в Судебную администрацию и подтвердить право на помощь. После рассмотрения заявления администрация назначает специалиста.
Электронная подпись документов
Жители Латвии иногда платят за распечатку документов, курьерскую доставку, заверение копий или специальные сервисы подписания, хотя многие заявления и договоры можно подписать электронной подписью.
Получение и использование eParaksts mobile для частных лиц бесплатно. С его помощью можно подтверждать личность в интернете и подписывать электронные документы юридически действительной подписью.
Для начала использования необходимо зарегистрироваться и заключить договор на получение eParaksts mobile. Подписать документы также можно с помощью eID-карты и ее PIN-кодов. Программа eParakstītājs 3.0 предоставляется бесплатно. При этом электронная подпись не отменяет плату за саму услугу, если она предусмотрена законом. Например, государственная пошлина за оформление документа может сохраниться. Бесплатным является именно инструмент идентификации и подписания.
Проверка собственной кредитной истории
Перед оформлением кредита некоторые люди покупают отчеты в коммерческих базах данных, чтобы проверить свои обязательства. Однако сведения о себе из официального Кредитного регистра Банка Латвии можно получить бесплатно.
В отчете отображается информация о кредитах и гарантиях человека, если она была передана участниками регистра. Получить данные можно электронно через систему Manidati.kreg.lv, авторизовавшись с помощью доступного средства электронной идентификации.
Бесплатный отчет Банка Латвии и платный отчет частного кредитного бюро могут содержать разный объем информации. Поэтому перед оплатой коммерческой справки необходимо понять, какие именно данные требуются.
Бесплатная услуга может скрываться за правильной формулировкой
Главная причина лишних расходов заключается не только в незнании своих прав. Часто человек звонит в клинику или учреждение и просто просит записать его к специалисту. Ему предлагают ближайшее свободное платное время, не объясняя, что существует и государственная очередь. Поэтому при записи стоит задавать конкретный вопрос - оказывает ли специалист государственно оплачиваемые услуги и можно ли записаться именно в эту очередь.
Это особенно важно в медицине. Консультации специалистов, обследования, реабилитация и услуги дневного стационара могут оплачиваться государством, если у пациента есть необходимое направление, а учреждение заключило договор с Национальной службой здравоохранения. При этом в одной клинике одновременно могут существовать две очереди - государственная и платная.
Перед оплатой услуги полезно проверить три вещи:
- Положена ли она бесплатно человеку определенного возраста или статуса.
- Не требуется ли направление семейного врача или другого специалиста.
- Работает ли выбранное учреждение по договору с государством.
Иногда бесплатный вариант придется ждать дольше. Но если услуга не является срочной, такая проверка может сэкономить десятки, сотни, а в отдельных случаях и тысячи евро.