Какие услуги в Латвии человек оплачивает зря, потому что не знает, что может получить их бесплатно

Главная причина лишних расходов заключается не только в незнании своих прав. Часто человек звонит в клинику или учреждение и просто просит записать его к специалисту. Ему предлагают ближайшее свободное платное время, не объясняя, что существует и государственная очередь. Поэтому при записи стоит задавать конкретный вопрос - оказывает ли специалист государственно оплачиваемые услуги и можно ли записаться именно в эту очередь.