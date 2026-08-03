Зачем класть губку для посуды в холодильник: трюк, который спасет продукты
Каждый из нас сталкивался с неприятной ситуацией: свежий укроп или салат, купленные всего пару дней назад, превращаются в вялую массу, а свежие огурцы в отсеке для овощей начинают подгнивать. Главный виновник этой проблемы - не плохая работа техники, а повышенная влажность внутри камеры. К счастью, решить ее можно с помощью предмета, который есть на каждой кухне.
Как работает этот трюк
Овощи и фрукты после сборки продолжают выделять влагу. В замкнутом пространстве холодильника конденсат оседает на стенках и самих продуктах. Повышенная сырость становится идеальной средой для размножения бактерий и появления плесени.
Обычная сухая поролоновая губка для посуды благодаря своей пористой структуре работает как доступный и эффективный сорбент. Положенная на нижнюю полку или непосредственно в контейнер для овощей, она начинает активно впитывать излишки конденсирующейся влаги из воздуха. В результате микроклимат внутри отсека стабилизируется, а продукты остаются сухими и свежими дольше.
Как правильно использовать губку
Чтобы лайфхак работал на максимум, достаточно придерживаться нескольких простых правил:
- Используйте только абсолютно новую и сухую губку.
- Для лучшего эффекта можно посыпать губку щепоткой обычной пищевой соды - это поможет дополнительно нейтрализовать неприятные запахи.
- Раз в 3-4 дня проверяйте состояние поролона. Когда губка станет влажной и тяжелой, просто отжмите ее, тщательно просушите и верните на место.
Этот простой бытовой метод не только бережет бюджет, защищая продукты от преждевременной порчи, но и помогает реже мыть сам холодильник. На дне контейнеров больше не скапливается мутная вода и липкий налет.