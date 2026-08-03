Зачем класть губку для посуды в холодильник: трюк, который спасет продукты

Обычная сухая поролоновая губка для посуды благодаря своей пористой структуре работает как доступный и эффективный сорбент. Положенная на нижнюю полку или непосредственно в контейнер для овощей, она начинает активно впитывать излишки конденсирующейся влаги из воздуха. В результате микроклимат внутри отсека стабилизируется, а продукты остаются сухими и свежими дольше.