Один предмет одежды старит почти любую женщину - стилисты объяснили, от чего лучше отказаться

Стилисты подчеркивают, что дело не в возрасте женщины, а в пропорциях. Один и тот же кардиган может одинаково неудачно смотреться и на 30-летней, и на 60-летней женщине. Особенно часто ошибка возникает, когда длинный кардиган сочетают с широкими брюками, длинной юбкой или бесформенным платьем. Такой комплект полностью скрывает фигуру.