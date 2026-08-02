Один предмет одежды старит почти любую женщину - стилисты объяснили, от чего лучше отказаться
Фото: Otkrito.lv
Если кардиган слишком длинный, свободный и выполнен из мягкого, бесформенного трикотажа, он скрывает талию, "размывает" фигуру и создает эффект мешковатости.
Полезные советы

Один предмет одежды старит почти любую женщину - стилисты объяснили, от чего лучше отказаться

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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Некоторые вещи способны испортить даже самый продуманный образ. По словам стилистов, особенно осторожно стоит относиться к бесформенным длинным кардиганам. Несмотря на то, что многие считают их удобной и универсальной одеждой, именно они нередко визуально прибавляют возраст и делают силуэт тяжелее.

Почему длинный кардиган может состарить

Главная проблема - отсутствие формы. Если кардиган слишком длинный, свободный и выполнен из мягкого, бесформенного трикотажа, он скрывает талию, "размывает" фигуру и создает эффект мешковатости.

Особенно это заметно, если вещь имеет:

  • растянутый силуэт;
  • опущенную линию плеч;
  • слишком длинные рукава;
  • тусклый серый, бежевый или темно-коричневый оттенок;
  • крупную вязку без четкой структуры.

В результате даже современная одежда под кардиганом теряет выразительность, а весь образ выглядит устаревшим.

Возраст тут ни при чем

Стилисты подчеркивают, что дело не в возрасте женщины, а в пропорциях. Один и тот же кардиган может одинаково неудачно смотреться и на 30-летней, и на 60-летней женщине. Особенно часто ошибка возникает, когда длинный кардиган сочетают с широкими брюками, длинной юбкой или бесформенным платьем. Такой комплект полностью скрывает фигуру.

Чем заменить

Если хочется комфорта, специалисты советуют обратить внимание на более современные варианты:

  • укороченные кардиганы с четкой линией плеч;
  • жакеты из мягких тканей;
  • трикотажные блейзеры;
  • кардиганы длиной до бедра с поясом или выраженной талией.

Есть и другие детали, которые прибавляют возраст

Помимо бесформенного кардигана, стилисты рекомендуют осторожнее относиться к слишком темной одежде у лица, устаревшим принтам, тяжелой массивной обуви без современного дизайна и вещам, которые заметно больше нужного размера.

В то же время несколько простых приемов способны мгновенно освежить образ: структурированный крой, правильная длина одежды, светлые акценты возле лица и качественные современные ткани. Именно они помогают выглядеть актуально независимо от возраста.

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