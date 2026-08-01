Некоторые водители игнорируют это правило, но последствия могут быть неприятными
Спешите в магазин, аптеку или за кофе и думаете: "Припаркуюсь на месте для инвалидов всего на пару минут". Такая беспечность может обойтись дорого. Хотя многие водители считают, что кратковременная остановка или стоянка на таком месте не является серьезным нарушением, закон говорит обратное: если у автомобиля нет карты, дающей право пользоваться парковкой для людей с инвалидностью, за это грозит штраф.
Штраф - 55 евро
Как сообщили в Государственной полиции, за стоянку на парковочном месте, обозначенном табличкой "Для лиц с инвалидностью" или дорожной разметкой, указывающей на место для автомобилей с картой парковки для людей с инвалидностью, водителю без такой карты грозит штраф в размере 11 штрафных единиц. Это составляет 55 евро.
Нарушений немного, но они есть
На первый взгляд может показаться, что подобные нарушения встречаются редко. Однако данные Государственной полиции показывают, что такие случаи продолжают фиксироваться. По состоянию на 25 июля 2026 года полиция выявила 10 подобных нарушений, тогда как за весь 2025 год было зарегистрировано девять.
Кто контролирует соблюдение правил
Контроль за соблюдением правил осуществляют Государственная полиция, муниципальная полиция, а также владелец или управляющий парковкой. При этом наложить административный штраф имеют право Государственная или муниципальная полиция.
Парковочные места для людей с инвалидностью предназначены для тех, кому они действительно необходимы в повседневной жизни. Поэтому даже кратковременная стоянка на таком месте может создать серьезные неудобства для людей, для которых оно предназначено.