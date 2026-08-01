Некоторые водители игнорируют это правило, но последствия могут быть неприятными

На первый взгляд может показаться, что подобные нарушения встречаются редко. Однако данные Государственной полиции показывают, что такие случаи продолжают фиксироваться. По состоянию на 25 июля 2026 года полиция выявила 10 подобных нарушений, тогда как за весь 2025 год было зарегистрировано девять.